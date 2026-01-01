“La paz no se construye con armas”: el mensaje del papa León XIV en Año Nuevo

Durante la primera misa del año 2026, el papa León XIV lanzó un mensaje contundente al advertir que el mundo no se salva “afilando espadas”, sino a través del perdón, el entendimiento y la capacidad de acoger a todos.

La celebración coincidió con la 59º Jornada Mundial de la Paz y marcó el primer Año Nuevo del pontífice estadounidense como líder de la Iglesia católica, tras su elección en mayo de 2025.

La misa se llevó a cabo en la basílica de San Pedro del Vaticano , donde cerca de cinco mil fieles escucharon una homilía centrada en la necesidad de apostar por una paz auténtica, especialmente en un contexto internacional marcado por conflictos armados y tensiones geopolíticas.

En esta Jornada #oremosjuntos por la #paz; sobre todo entre las naciones ensangrentadas por conflictos y miseria, pero también en nuestras casas, en las familias heridas por la violencia y el dolor. Con la certeza de que Cristo, nuestra esperanza, es el sol de justicia que nunca… — Papa León XIV (@Pontifex_es) January 1, 2026

Una paz que nace del perdón

En su mensaje, León XIV retomó el pensamiento de San Agustín para subrayar que uno de los rasgos esenciales de Dios es la gratuidad de su amor, simbolizada en el nacimiento de Jesús como un niño indefenso.

A partir de esta imagen, el papa sostuvo que la salvación del mundo no se alcanza mediante la violencia, la opresión o el juicio hacia los demás.

Por el contrario, llamó a esforzarse de manera constante por comprender, perdonar y liberar, sin cálculos ni miedo. Para el pontífice, el inicio de un nuevo año representa una oportunidad concreta para comenzar una vida renovada, marcada por la capacidad de otorgar y recibir perdón.

El Año Nuevo como un camino abierto

El pontífice invitó a los creyentes a mirar el 2026 como un camino por descubrir, en el que cada persona puede convertirse en portadora de libertad.

Así fue la primera misa del papa León XIV

Enfatizó que la fe puede ser una herramienta para construir una paz “desarmada y desarmante”, especialmente en favor de los sectores más vulnerables.

Este llamado adquiere un significado especial al coincidir con la etapa final del Jubileo iniciado por el papa Francisco, que concluirá el próximo 6 de enero, y que ha puesto el acento en la reconciliación y la misericordia.

Preocupación por el aumento del gasto militar

En el marco de la Jornada Mundial de la Paz, el pontífice también recordó el mensaje que publicó el pasado 8 de diciembre, titulado La paz sea con todos vosotros. Hacia una paz desarmada y desarmante .

En ese texto, alertó sobre el aumento del gasto militar mundial, que en 2024 creció 9.4%, reflejando —dijo— un enorme esfuerzo económico destinado al rearme, pese a las lecciones que dejaron las guerras del siglo pasado.

León XIV expresó su inquietud ante narrativas políticas que justifican el incremento armamentista bajo la idea de amenazas externas, lo que, advirtió, incrementa la desestabilización global y vuelve más impredecible el futuro.

Un compromiso para el 2026

Finalmente, el papa exhortó a que el compromiso con la paz no sea solo un propósito de inicio de año, sino una actitud permanente. Para León XIV , hablar de paz como algo cercano y posible es una responsabilidad urgente frente a un mundo que, con frecuencia, parece resignarse al conflicto.

