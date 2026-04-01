Papa León XIV apuesta por América Latina en el Vaticano; da nombramiento a Rogelio Cabrera, arzobispo mexicano

El Vaticano reforzó la presencia de líderes latinoamericanos en su estructura al nombrar a nuevos integrantes del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, uno de los órganos clave en temas sociales de la Iglesia católica.

La decisión fue tomada por el papa León XIV, quien designó a representantes de México, Perú y Brasil, en lo que se interpreta como un impulso al papel de América Latina en la agenda global del Vaticano.

Entre ellos destaca Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, quien recientemente había presentado su renuncia en la arquidiócesis local.

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Arzobispos y líderes latinos ganan espacio en el Vaticano

En los nuevos nombramientos se encuentra Lizardo Estrada Herrera, obispo auxiliar de Cusco, Perú, y actual secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), con formación académica en teología y experiencia en liderazgo regional.

También fue incluido el científico brasileño Carlos A. Nobre, especialista en temas de la Amazonía, lo que amplía el perfil del dicasterio con expertos en medio ambiente y desarrollo sostenible.

Estos nombramientos se suman a la estrategia iniciada desde el pontificado del papa Francisco, quien impulsó la integración de regiones como América Latina o África en espacios clave de decisión dentro de la Iglesia.

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El mexicano Rogelio Cabrera, figura central en el nuevo bloque latino

Como se mencionó, resalta el caso del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, quien cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Iglesia en México.

Cabrera López ha sido obispo desde 1996 y ha encabezado diócesis como Tacámbaro, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, además de dirigir la arquidiócesis de Monterrey desde 2012. También presidió la Conferencia del Episcopado Mexicano entre 2018 y 2023 y forma parte de la Pontificia Comisión para América Latina.

Su nombramiento lo coloca como uno de los representantes mexicanos con mayor peso en la estructura vaticana actual.

Renuncia en Monterrey y nuevo rol en el Vaticano

En paralelo a esta designación, Cabrera López anunció que presentará su renuncia al cumplir 75 años, como lo establece el Derecho Canónico. La decisión final quedará en manos del papa León XIV.

Mientras tanto, su labor en el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral se mantendrá hasta que cumpla 80 años, lo que implica que continuará influyendo en la agenda social de la Iglesia incluso después de dejar Monterrey.

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¿Qué hace el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral?

Este organismo, creado en 2016 por el papa Francisco, tiene la tarea de promover la dignidad humana, la justicia social y la paz.

Entre sus principales funciones están el análisis de problemáticas globales como la pobreza, la migración, el cuidado del medio ambiente y las crisis humanitarias, así como la elaboración de propuestas y orientación para la acción de la Iglesia en el mundo.



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