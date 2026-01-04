Papa León XIV pide justicia, paz y respeto a Venezuela tras la captura de Maduro

Durante el rezo del Ángelus de este domingo 4 de enero, el papa León XIV expresó su “gran preocupación” por la situación que atraviesa Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro en un operativo encabezado por Estados Unidos.

Desde la Plaza de San Pedro, el pontífice pidió que el bienestar del pueblo venezolano esté por encima de cualquier interés político o geopolítico, pues mencionó que la salida a la crisis pasa por superar la violencia y encaminarse hacia la justicia y la paz.

Subrayó la importancia de garantizar la soberanía del país sudamericano, el respeto al Estado de derecho establecido en su Constitución, así como la protección de los derechos humanos y civiles de toda la población.

"León XIV":

Soberanía, derechos y atención a los más pobres

León XIV insistió en que cualquier decisión futura debe tener como eje central a la ciudadanía, en especial a los sectores más pobres, que desde hace años enfrentan una grave crisis económica, escasez de servicios básicos y migración forzada.

El pontífice llamó a construir un “futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia”, no solo para Venezuela, sino como ejemplo para la comunidad internacional frente a conflictos políticos y sociales.

Papa León XIV hace llamado de paz

Oración y referentes religiosos venezolanos

En su mensaje, el papa invitó a los fieles a orar por Venezuela y pidió la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona del país, así como de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, figuras muy queridas por la población venezolana y símbolos de fe y esperanza en momentos de crisis.

Además, reiteró su exhortación a confiar en “el Dios de la paz” y a mantener la solidaridad con los pueblos que sufren por la guerra y la violencia en distintas regiones del mundo.

La postura de la Iglesia venezolana

En paralelo, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) difundió un mensaje tras la detención de Maduro, en el que llamó a rechazar cualquier forma de violencia y a orientar las decisiones al beneficio común.

Los obispos exhortaron a mantener la serenidad, fortalecer la oración colectiva y fomentar la ayuda mutua como caminos para superar la incertidumbre.

Mientras tanto, Maduro permanece detenido en Nueva York y enfrenta cargos por narcoterrorismo ante tribunales estadounidenses; en tanto, Venezuela parece que será administrada por EUA, de acuerdo a las declaraciones de Donald Trump.

