Piden al Papa León XIV crear ejército de exorcistas para enfrentar al satanismo

Altos miembros de la Iglesia Católica piden al Papa León XIV crear un “ejército de exorcistas” para enfrentar el avance del satanismo y los casos de posesión demoníaca. La solicitud, difundida por reconocidos sacerdotes dedicados al exorcismo causó polémica a nivel global.

De acuerdo con especialistas en exorcismo católico, existe una creciente preocupación por el aumento de prácticas relacionadas con el ocultismo, por lo que solicitan al Santo Padre reforzar la formación de sacerdotes preparados para este tipo de rituales.

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¿Qué es el exorcismo?

El exorcismo es un rito religioso que, dentro de la Iglesia Católica, se realiza para expulsar presuntas entidades malignas que ocupan el cuerpo de una persona. Se trata de una práctica formal, autorizada únicamente por obispos y ejecutada por sacerdotes capacitados.

Aunque para muchos el exorcismo puede parecer un tema sacado de películas, dentro del catolicismo es considerado un acto serio y regulado. El llamado “exorcismo real” sigue protocolos específicos y requiere un análisis previo para descartar enfermedades psicológicas o médicas.

Así fue la polémica petición al Papa León XIV para combatir el satanismo

La solicitud al Papa León XIV proviene de funcionarios de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE) que aseguran que el número de casos relacionados con el satanismo y supuestas posesiones ha aumentado en los últimos años.

Según los reportes, estos sacerdotes se reunieron con el Papa León XIV para solicitar que todas las diócesis católicas del mundo cuenten con al menos un exorcista cualificado para reconocer y tratar este tipo de casos.

Igualmente, entregaron al Papa León XIV un libro titulado "Directrices para el Ministerio del Exorcismo" junto con una imagen de San Miguel Arcángel, el célebre guerrero espiritual, procedente del renombrado santuario de Monte Sant'Angelo.

Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de críticas. Algunos consideran que este tipo de declaraciones podría fomentar el miedo o la desinformación. Igualmente, sostienen que estos supuestos incidentes de posesión demoníaca serían mejor abordados por profesionales médicos y expertos en psiquiatría.