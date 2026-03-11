Arrestan obispo por gastar limosnas en “teibol” de Tijuana; Papa León XIV aceptó su renuncia

El Papa León XIV aceptó la renuncia de Emanuel Hana Shaleta, obispo vinculado a la diócesis caldea de San Diego, luego de que fuera arrestado en Estados Unidos (EUA) por presunto lavado de dinero y desfalco de fondos ecleciásticos.

El caso ha generado polémica internacional, pues además del presunto desvío de recursos destinados a la Iglesia, el obispo fue señalado como cliente frecuente de un "teibol" en Baja California, México. En adn Noticias, te contamos todos los detalles del caso.

Acusan Emanuel Shaleta, obispo de San Diego, por lavado de dinero y ser cliente de un burdel

El obispo Emanuel Hana Shaleta fue detenido, el pasado jueves, por autoridades estadounidenses en el aeropuerto de San Diego cuando intentaba abordar un vuelo internacional. El eclecíástico estaba acusado de participar en un esquema de lavado de dinero relacionado con fondos de la Iglesia.

De acuerdo con reportes de la investigación, el religioso habría utilizado su posición dentro de la diócesis para desviar hasta 270 mil dólares, aproximadamente 4.7 millones de pesos, lo que derivó en una investigación financiera que finalmente llevó a su arresto.

Shaleta fue acusado de 16 delitos graves y las autoridades señalan que el caso podría involucrar movimientos de dinero irregulares y transferencias sospechosas, pues el religioso es señalado por ser cliente habitual del popular club para caballeros Hong Kong de Tijuana, en Baja California.

Bishop Emanuel Hana Shaleta faces 8 felony counts of embezzlement and 8 counts… https://t.co/jPSq0cuU1o pic.twitter.com/RxCmVG8WKc — Amy Reichert (@amyforsandiego) March 6, 2026

Asimismo, una investigación del medio The Pillar, comprobó que el obispo también visitaba con frecuencia la casa de una mujer con quien incluso compartía una cuenta bancaria.

Tras el arresto, el juez fijó una fianza de 125 mil dólares y confiscó el pasaporte del obispo. Shaleta podría enfrentar hasta 15 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. La audiencia preliminar está programada para el 27 de abril.

El suceso provocó un fuerte impacto dentro de la comunidad religiosa en California, donde fieles expresaron sorpresa ante las acusaciones contra quien era considerado una figura importante dentro de la Iglesia caldea.

El Papa León XIV acepta la renuncia del obispo de San Diego

Tras conocerse la detención, el Papa León XIV decidió aceptar formalmente la renuncia del obispo, una medida que suele aplicarse cuando un líder religioso enfrenta procesos legales que podrían afectar la imagen de la Iglesia.

La Santa Sede no detalló si se abrirá un proceso canónico paralelo, pero fuentes cercanas señalan que el caso podría derivar en sanciones eclesiásticas adicionales si se comprueba el desvío de recursos.

Por ahora, el futuro del exobispo dependerá de las investigaciones en EUA y del proceso judicial que determinará si existió realmente lavado de dinero o fraude financiero.

