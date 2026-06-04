Influencer recorrió el Costco de Escobedo y mostró sorprendentes detalles de la tienda más grande de México y Latinoamérica

En mayo de 2026 Costco inauguró su tienda más grande de México y Latinoamérica y, como era de esperar, cientos de personas se acercaron a la nueva sucursal para conocer su oferta y hacer sus primeras compras en el lugar.

Una de las primeras en ir al lugar fue la influencer Cocinita Abuelita Ma, quien hizo una grabación de su visita y compartió los detalles en YouTube.

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¿Qué se puede conseguir en el nuevo Costco de Escobedo?

Durante su recorrido, la influencer mostró algunos de los productos que se pueden conseguir en el Costco más grande de México y sorprendió al mostrar la variedad de comidas pre hechas que se pueden encontrar en la tienda.

Entre las opciones que mostró, se encuentran:

Ensaladas de diversos tipos

Albóndigas

Hamburguesas

Sandwiches

Sopa

Empalmes surtidos

Pizzas

Pollo

“Para cuando no tenemos ganas de cocinar, venimos a Costco y nos llevamos algo para la comida”, sugirió la creadora del canal Cocinita Abuelita Ma, quien además destacó los bajos precios.

La creadora de contenido celebró que “en Costco ya nos venden casi todo hecho” y señaló que muchos de los alimentos ya están preparados y solo resta calentarlos antes de comer en una sartén, freidora o microondas, una opción rápida para quienes no tienen tiempo de cocinar.

¿Cuándo inauguró el nuevo Costco de Escobedo?

El nuevo local de Costco abrió en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, el 14 de mayo de 2026.

La tienda se encuentra sobre la avenida Sendero Divisorio y destaca por ser la más grande de la cadena en toda Latinoamérica. Solo el área comercial consta de 20 mil metros cuadrados. En tanto, el estacionamiento alcanza los 35 mil metros cuadrados.

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