Confirmado por Profeco: aplicarán multas de hasta $4 millones en México por vender este alimento

La advertencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya impacta a negocios locales: vender tortillas en hieleras viola reglas de información y conservación, por lo que las multas de hasta 4 millones en estado de México reflejan la gravedad de una práctica que pone en riesgo derechos básicos del consumidor.

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¿Por qué Profeco sanciona la venta de tortillas en hieleras?

La Oficina de Defensa del Consumidor de la Zona Golfo Norte informó que al menos cuatro comercios recibieron sanciones por esta práctica. Para la autoridad, vender tortillas en hieleras oculta datos básicos del producto y vulnera derechos esenciales del consumidor.

Manuel Alberto Leal Villarreal, titular de esa oficina, explicó que esa forma de venta impide conocer información clave antes de comprar. El consumidor no puede revisar gramaje, fecha de elaboración ni caducidad, elementos indispensables para decidir con certeza plena.

Además, la irregularidad no se limita a la presentación del alimento frente al público. Las normas NOM-051 y NOM-187 fijan condiciones específicas para higiene, empaque, almacenamiento y conservación, con el fin de proteger la inocuidad de un producto básico en México.

¿De cuánto son las multas y qué efectos deja esta práctica?

La legislación vigente en protección al consumidor contempla sanciones económicas que pueden llegar hasta cuatro millones de pesos. El monto final depende de la gravedad de la falta, del tamaño del negocio y de posibles reincidencias detectadas durante el proceso administrativo.

Los cuatro comercios sancionados en el sur de Tamaulipas ahora enfrentan procedimientos para definir la multa correspondiente. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, estas medidas buscan corregir prácticas irregulares que afectan al consumidor y también perjudican a productores responsables que sí respetan la norma.

La venta irregular también altera la competencia entre negocios formales y puntos de venta sin control suficiente. Quien cumple con infraestructura, capacitación y reglas sanitarias asume mayores costos, mientras esa desventaja puede afectar precios, calidad del producto y confianza del consumidor.