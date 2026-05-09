Profeco inspecciona escuelas de natación en Veracruz y publica las mejores opciones para el 2026

La natación se consolida como uno de los deportes más completos para el desarrollo infantil, ofreciendo desde seguridad en el agua hasta mejoras significativas en la salud cardiovascular. Para orientar a los padres de familia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un sondeo bajo la modalidad de “consumidor encubierto” en escuelas de Veracruz, Boca del Río, Xalapa y Coatzacoalcos, evaluando las mejores alternativas para este 2026.

De acuerdo con el estudio, practicar natación de manera regular mejora la memoria, reduce el estrés y fortalece el sistema respiratorio. Igualmente, Profeco advierte que todos los establecimientos deben contar con una licencia de funcionamiento vigente para garantizar que el aprendizaje se realice bajo las técnicas y normas de seguridad adecuadas.

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Escuelas de natación en Veracruz: Precios y ubicaciones 2026

El análisis de la Profeco destaca una amplia variedad de opciones según el municipio y el presupuesto familiar. A continuación, se detallan algunos de los centros monitoreados:

Club de Natación Buckingham (Coatzacoalcos): Con clases de 55 minutos, los precios van desde los $1,500 por 8 clases hasta los $2,100 por 20 sesiones. La inscripción anual es de $500 pesos.

Con clases de 55 minutos, los precios van desde los $1,500 por 8 clases hasta los $2,100 por 20 sesiones. La inscripción anual es de $500 pesos. Acuática TriRacing (Boca del Río): Ofrece clases de 45 minutos con una inscripción de $250 pesos. El paquete de 4 clases cuesta $590, mientras que el de 20 sesiones alcanza los $1,900. Un punto a destacar es que su clase muestra no tiene costo.

Ofrece clases de 45 minutos con una inscripción de $250 pesos. El paquete de 4 clases cuesta $590, mientras que el de 20 sesiones alcanza los $1,900. Un punto a destacar es que su clase muestra no tiene costo. Neptuno (Veracruz): Es una de las opciones más accesibles, con clases de 60 minutos. El costo mínimo es de $550 por 8 clases y el máximo de $750 por 20 sesiones. La inscripción anual es de $270 pesos.

Es una de las opciones más accesibles, con clases de 60 minutos. El costo mínimo es de $550 por 8 clases y el máximo de $750 por 20 sesiones. La inscripción anual es de $270 pesos. Acuática Museo (Xalapa): Destaca por no cobrar inscripción ni clase muestra. Sus mensualidades oscilan entre los $750 (4 clases) y los $2,500 pesos (20 clases).

Beneficios de la natación para la salud y el desarrollo infantil

Más allá del costo, la práctica constante de la natación ofrece ventajas competitivas en el crecimiento de los niños. Según los datos de la Revista del Consumidor, este deporte ayuda al control de la glucosa al aumentar la sensibilidad a la insulina y favorece la coordinación y el equilibrio.

Además de fortalecer el corazón y reducir el riesgo de arteriosclerosis desde la infancia, la natación fomenta la confianza en uno mismo y la independencia.

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