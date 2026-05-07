Profeco inspecciona escuelas de natación en Jalisco y publica las mejores opciones para el 2026

Practicar natación desde temprana edad es una herramienta clave para el desarrollo saludable y la seguridad de los menores. Sin embargo, para que esta disciplina no represente un riesgo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un sondeo bajo la modalidad de “consumidor encubierto” en 39 escuelas a nivel nacional, incluyendo Jalisco, para orientar a los padres sobre las opciones más seguras y accesibles este 2026.

De acuerdo con la Brújula de Compra de la Revista del Consumidor, los establecimientos deben contar obligatoriamente con licencia de funcionamiento vigente. La inspección se centró en clases de nivel principiante para menores de 10 años, evaluando costos de inscripción, mensualidades y clases muestra en diversos municipios del estado.

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Escuelas de natación en Jalisco: Precios y ubicaciones en 2026

El reporte de Profeco detalla una variedad de precios y duraciones de clase en municipios como Zapopan, Guadalajara y Tonalá. A continuación, se presentan algunas de las opciones monitoreadas durante el primer trimestre del año:

Acuaris Natación (Zapopan): Ofrece clases de 50 minutos. El costo mínimo es de $750 pesos por cuatro clases y hasta $1,800 por 20 sesiones. La inscripción anual es de $500 pesos.

Ofrece clases de 50 minutos. El costo mínimo es de $750 pesos por cuatro clases y hasta $1,800 por 20 sesiones. La inscripción anual es de $500 pesos. Acuática Mantarraya (Guadalajara): Con clases de 50 minutos, los precios oscilan entre $719.20 (4 clases) y $1,334 pesos (20 clases), con una inscripción de $330 pesos.

Con clases de 50 minutos, los precios oscilan entre $719.20 (4 clases) y $1,334 pesos (20 clases), con una inscripción de $330 pesos. Escuela de Natación Naatare (Tonalá): Es una de las opciones más económicas, con mensualidades desde $336 pesos por cuatro clases de 30 minutos y una inscripción anual de $300 pesos.

Es una de las opciones más económicas, con mensualidades desde $336 pesos por cuatro clases de 30 minutos y una inscripción anual de $300 pesos. Escuela de Natación Dione (Zapopan): Las clases son de 55 minutos con un costo de $1,000 pesos por ocho sesiones mínimas. Cabe destacar que este centro no ofrece clase muestra.

Recomendaciones para elegir una escuela segura

Además de comparar los costos, la Profeco sugiere a los consumidores visitar al menos tres establecimientos antes de realizar cualquier pago. Es vital revisar personalmente las instalaciones, la metodología de enseñanza y, sobre todo, las medidas de higiene y seguridad en las albercas.

Otras opciones destacadas en la zona metropolitana incluyen centros como Acalli Natación y Buceo en Zapopan, donde la mensualidad por ocho clases es de $1,380 pesos, o El Patito en Guadalajara, con clases de 45 minutos y costos que alcanzan los $4,292 pesos por el paquete máximo de 20 sesiones. Antes de contratar, asegúrate de preguntar por el costo de la clase muestra, que en Jalisco ronda entre los $110 y $380 pesos según el prestigio del lugar.

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