El truco revelado por la Profeco para encontrar los precios más bajos en el supermercado

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con una plataforma gratuita que permite consultar precios actualizados de productos básicos y ubicar dónde se venden más baratos. El programa se llama Quién es Quién en los Precios y está disponible en línea para cualquier persona interesada en planear mejor sus compras.

Cómo funciona la herramienta de la Profeco

El sistema de la Profeco permite comparar artículos de la despensa en distintos supermercados según la ciudad seleccionada. No requiere registro ni suscripción.

Para utilizarlo, se deben seguir estos pasos:



Seleccionar la ciudad donde se desea consultar precios.

Escribir el nombre del producto en la barra de búsqueda (por ejemplo: leche, arroz, o papel higiénico).

Revisar la lista de marcas disponibles, precios y direcciones de los establecimientos.

Filtrar por alcaldía o municipio para ubicar las tiendas más cercanas.

Marcar los productos de interés para agregarlos a una lista personalizada.

Presionar “Ver mi lista” para conocer el total estimado.

Descargar la lista en PDF o enviarla por correo electrónico.

Lo que debes saber antes de usar la plataforma

El programa concentra información de más de 3 mil productos de consumo frecuente. Además de mostrar el precio, indica la fecha en que se recopiló el dato, un aspecto relevante para saber qué tan reciente es la referencia.

Es importante considerar que los costos pueden cambiar sin previo aviso, ya que dependen de actualizaciones de cada establecimiento.

