El Mundial 2026 no solo trae a las 48 selecciones participantes en una edición histórica, también a muchos jugadores que destacan por sus habilidades y belleza física.
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En adn Noticias nos dimos a la tarea de ver los 12 grupos y tomar nota de las 4 selecciones que conforman cada uno para que si te toca estar en alguno de los países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— tengas claro cuál es la selección que destaca por tener a los jugadores más atractivos.
¿Cuál es la selección del Mundial 2026 con los jugadores más guapos?
Tras un arduo análisis, escogimos a la Selección de España como la ganadora de este rubro, pues tiene una plantilla con jugadores hegemónicamente atractivos, con una altura de ensueño y habilidades dentro de la cancha que los hacen un partidazo.
Los jugadores son:
David Raya: Portero con 30 años de edad y una altura de 1.83 m
Unai Simón: Portero de 28 años de edad con una altura de 1.91 m
Joan García: Portero de 25 años de edad con una altura de 1.93 m
Eric García: Defensa de 25 años de edad con una altura 1.80 m
Aymeric Laporte: Defensa de 32 años con una altura de 1.88 m
Alejandro Grimaldo: Defensa de 30 años con una altura de 1.70 m
Marc Cucurella: Defensa de 27 años con una altura de 1.75 m
Pedro Porro: Defensa de 26 años de edad con una altura de 1.73 m
Marc Pubill: Defensa de 22 años de edad con una altura 1.91 m
Pau Cubarsí: Defensa de 19 años de edad con una altura de 1.83 m
Marcos Llorente: Defensa de 31 años de edad con una altura de 1.83 m
Mikel Merino: Delantero de 29 años de edad con una altura de 1.88 m
Fabián Ruiz: Mediocampista de 30 años de edad con una altura de 1.88 m
Dani Olmo: Mediocampista de 28 años de edad con una altura de 1.83 m
Rodri: Mediocampista de 29 años con una altura de 1.91 m
Pedri: Mediocampista de 23 años de 1.75 metros de altura
Martín Zubimendi: Mediocampista de 27 años de 1.80 m
Yéremy Pino: Mediocampista de 23 años de 1.73 m de altura
Álex Baena: Mediocampista de 24 años de edad de 1.75 m de altura
Gavi: Mediocampista de 21 años con una altura de 1.75 m
Borja Iglesias: Delantero de 33 años de edad con una altura de 1.88 m
Mikel Oyarzabal: Delantero de 29 años de edad con una altura de 1.80 m
Ferran Torres: Delantero de 26 años de edad con una altura de 1.83 m
Nico Williams: Delantero de 23 años de edad de 1.80 m de altura
Lamine Yamal: Delantero de 18 años de edad de 1.78 m de altura
Víctor Muñoz: Delantero de 22 años de edad con una altura de 1.73 m
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