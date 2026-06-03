El Mundial 2026 no solo trae a las 48 selecciones participantes en una edición histórica, también a muchos jugadores que destacan por sus habilidades y belleza física.

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En adn Noticias nos dimos a la tarea de ver los 12 grupos y tomar nota de las 4 selecciones que conforman cada uno para que si te toca estar en alguno de los países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— tengas claro cuál es la selección que destaca por tener a los jugadores más atractivos.

¿Cuál es la selección del Mundial 2026 con los jugadores más guapos?

Tras un arduo análisis, escogimos a la Selección de España como la ganadora de este rubro, pues tiene una plantilla con jugadores hegemónicamente atractivos, con una altura de ensueño y habilidades dentro de la cancha que los hacen un partidazo.

Selección de España España tiene en su plantilla a los jugadores más guapos del Mundial 2026. (Marcelo del Pozo/REUTERS)

Los jugadores son:

David Raya: Portero con 30 años de edad y una altura de 1.83 m

Unai Simón: Portero de 28 años de edad con una altura de 1.91 m

Joan García: Portero de 25 años de edad con una altura de 1.93 m

Eric García: Defensa de 25 años de edad con una altura 1.80 m

Aymeric Laporte: Defensa de 32 años con una altura de 1.88 m

Alejandro Grimaldo: Defensa de 30 años con una altura de 1.70 m

Marc Cucurella: Defensa de 27 años con una altura de 1.75 m

Pedro Porro: Defensa de 26 años de edad con una altura de 1.73 m

Marc Pubill: Defensa de 22 años de edad con una altura 1.91 m

Pau Cubarsí: Defensa de 19 años de edad con una altura de 1.83 m

Marcos Llorente: Defensa de 31 años de edad con una altura de 1.83 m

Mikel Merino: Delantero de 29 años de edad con una altura de 1.88 m

Fabián Ruiz: Mediocampista de 30 años de edad con una altura de 1.88 m

Dani Olmo: Mediocampista de 28 años de edad con una altura de 1.83 m

Rodri: Mediocampista de 29 años con una altura de 1.91 m

Pedri: Mediocampista de 23 años de 1.75 metros de altura

Martín Zubimendi: Mediocampista de 27 años de 1.80 m

Yéremy Pino: Mediocampista de 23 años de 1.73 m de altura

Álex Baena: Mediocampista de 24 años de edad de 1.75 m de altura

Gavi: Mediocampista de 21 años con una altura de 1.75 m

Borja Iglesias: Delantero de 33 años de edad con una altura de 1.88 m

Mikel Oyarzabal: Delantero de 29 años de edad con una altura de 1.80 m

Ferran Torres: Delantero de 26 años de edad con una altura de 1.83 m

Nico Williams: Delantero de 23 años de edad de 1.80 m de altura

Lamine Yamal: Delantero de 18 años de edad de 1.78 m de altura

Víctor Muñoz: Delantero de 22 años de edad con una altura de 1.73 m