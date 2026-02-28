Canciller garantiza seguridad durante la Copa Mundial 2026
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que México será un lugar seguro para el Mundial 2026.
Durante un evento en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el canciller señaló que México será un lugar seguro para los visitantes que acudan al Mundial 2026.
“Todas y todos los turistas que vengan a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo, hospitalario, y que van a pasar durante estos días, los mejores momentos de su vida”, declaró.