La convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ generó mucha polémica por los no nacidos en México que representarán a nuestro país en la justa, sin embargo, es válido mencionar que en pleno siglo XXI son más de 35 combinados nacionales los que echan mano de “extranjeros” para poder disputar el torneo.

Entre los casos más importantes y sonados a nivel internacional está el de Achraf Hakimi, jugador del PSG que nació en España pero optó por representar a Marruecos, así como el de Erling Haaland que nació en Inglaterra pero decidió jugar para Noruega.

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Selecciones que tienen extranjeros en su plantilla para el Mundial 2026

En ese sentido y tomando en cuenta las convocatorias oficiales que se anunciaron antes del pasado 1 de junio, son más de 35 los países que jugarán el Mundial 2026 y que tendrán a no nacidos en su territorio nacional.

Las selecciones que se encuentran en esta dinámica son:

Túnez

Haití

Argelia

Bosnia y Herzegovina

Marruecos

República del Congo

Curazao

Cabo Verde

Qatar

Senegal

Turquía

Costa de Marfil

Iraq

Australia

Ghana

Croacia

Nueva Zelanda

Escocia

Canadá

EUA

México

Paraguay

Francia

Ecuador

Jordania

Suiza

Irán

Uruguay

Noruega

Portugal

Corea del Sur

Alemania

España

Uzbekistán

Bélgica

Japón

Países Bajos

Egipto

¿Cuántos naturalizados o no nacidos en México tendrá la Selección en el Mundial 2026?

En ese sentido serán un total de cinco los jugadores no nacidos en México los que representarán a la Selección Mexicana en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, esto gracias a los llamados de Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Obed Vargas y Brian Gutiérrez.

Vale la pena destacar que esta será la primera vez que la Selección Mexicana tenga más de tres no nacidos en nuestro país durante la Copa del Mundo de la FIFA.

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