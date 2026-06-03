Instalan gabinete especial para medir impacto económico del Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México instaló el gabinete Económico-Financiero con la finalidad de dar seguimiento al turismo, comercio y servicios durante el Mundial 2026.

Con esta medida observarán la participación del sector empresarial y verificar el impacto positivo de recibir dicha justa deportiva.

En la primera sesión fue de dicho gabinete participaron los siguientes funcionarios:

Secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón,

Secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero

Secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama; Consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas;

Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística, Carlos Martínez y el

Director General del Instituto de Verificación Administrativa, Jorge Esquinca.

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A esta iniciativa aistió el presidente del CNET, Antonio Cosío Pando; el presidente de la ANTAD, Diego Cosío Barto; la presidenta de la CANACOPE, Ada Irma Cruz Davalillo; el presidente de la CANIRAC Ciudad de México, Jack Sourasky; la presidenta de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, Alicia Mejía, y Guillermo de la Mora de Host City.

También participaron representantes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y CONCANACO, así como empresarias y empresarios de distintos sectores económicos, entre otros.

Presentan plataforma para trasnparencia en obras por el Mundial 2026

Este día también se presentó la plataforma de transparencia de las Obras para recibir la Copa Mundial en la que se dará a conocer información de las dependencias responsables. Además de incorporar los proyectos de inversión realizados en la coyuntura

El sitio está disponible en https://plataforma.transparencia.cdmx.gob.mx.

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