Los Simpsons llegan a Monopoly Go! para desatar caos y mucha diversión

Para los fans de Monopoly Go! y Los Simpsons, Scopely anunció una colaboración muy esperada que combina los dos universos y propone una aventura original con los icónicos personajes y escenarios, aquí te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Monopoly Go! de Springfield

Esta colaboración tiene como objetivo recrear Springfield dentro del estilo visual de Monopoly Go! con dinámicas que podrían jugar tanto los fans de la serie como los jugadores habituales.

Los jugadores podrán recorrer localizaciones emblemáticas como la Planta de Energía Nuclear o Krustyland e interactuar con personajes como Homero, Marge, Bart, el señor Burns y más.

Habrá episodios narrativos periódicos, packs de stickers y 50 cartas de la suerte inspiradas en la serie, minijuegos, coleccionables y nuevas variantes de atracos.

🤯 D’OH! The Simpsons Season is LIVE, and things are already going off-script.



🍩 Dive into the MONOPOLY D'OH! madness and see how Springfield turned launch day into pure chaos.



🎲 Jump into the story and play now at https://t.co/Wdg66bldxO pic.twitter.com/KAZP8DlVxJ — MONOPOLY GO! (@MonopolyGO) June 3, 2026

¿Cuándo se podrá jugar el Monopoly Go! de Los Simpsons?

Los jugadores podrán recorrer los escenarios icónicos entre el 3 de junio y el 29 de julio.

Datos curiosos de Monopoly

Monopoly es un juego de bienes y raíces que critica al capitalismo y fue utilizado como una herramienta de espionaje en la guerra.

La edición más cara es de 2 millones de dólares, el tablero estaba hecho de oro y los dados incrustados con diamantes.

El Récord Guinness de la mayor colección de tableros de Monopoly lo tiene Neil Scallan quien cuenta con más de 4 mil 300 versiones distintas.

El juego promedio dura un par de horas pero la partida más larga fue de 70 días.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.