¡A mitad de precio! Rematan Silent Hill f y se puede pagar a tres meses sin intereses

Amazon México publica en su catálogo la versión para Xbox Series X del videojuego Silent Hill f con un precio de 697 pesos. Los entusiastas del género de terror pueden adquirir este destacado título de Konami con una rebaja del 56% respecto a su costo de lanzamiento en septiembre de 2025.

¿Cuál es el precio de Silent Hill f en Amazon y cómo comprarlo en oferta?

Amazon muestra que la edición física para Xbox Series X de Silent Hill f se encuentra en su punto de precio más bajo desde su estreno. El título, que llegó al mercado con un costo de 1,599 pesos, permite ahora a los compradores liquidar el total mediante tres meses sin intereses con tarjetas participantes.

Los beneficios disponibles al realizar la compra en este sitio incluyen:

Costo reducido: Un precio final de 697 pesos mexicanos por la edición física.

Un precio final de 697 pesos mexicanos por la edición física. Facilidad de pago: Opción de financiamiento mensual sin cargos adicionales.

Opción de financiamiento mensual sin cargos adicionales. Envío sin costo: Los suscriptores de Amazon Prime acceden a la entrega gratuita y garantizada.

Amazon vende el aclamado videojuego de terror Silent Hill f a 697 pesos.|Archivo

¿De qué trata Silent Hill f y qué novedades ofrece esta entrega?

La trama se traslada al Japón de los años sesenta, específicamente en la apartada ciudad de Ebisugaoka, hogar de Hinako Shimizu. La historia comienza cuando una niebla repentina envuelve la localidad, transformando el entorno cotidiano en una pesadilla donde la protagonista debe recorrer caminos retorcidos para resolver acertijos y sobrevivir al asedio de monstruos grotescos.

Esta propuesta narrativa nace de la mente del autor Ryukishi07 y cuenta con una banda sonora compuesta por figuras icónicas como Akira Yamaoka. La experiencia sumerge a los jugadores en una atmósfera de dudas y arrepentimientos ineludibles, donde el objetivo principal es decidir si Hinako aceptará la belleza oculta en el terror o sucumbirá ante la locura.

Al tratarse de un nuevo capítulo de la serie que funde el horror psicológico con un entorno japonés, la versión física activa bonificaciones especiales. Quienes adquieran el juego ahora desbloquean el uniforme escolar blanco, el amuleto Omamori: Peonía y un paquete de objetos consumibles diseñados para facilitar la supervivencia desde el primer segundo.

Silent Hill f llega el 25 de septiembre.

Encuentra belleza en el terror en este nuevo título de terror psicológico japonés. https://t.co/sHTHaEa2np #StateOfPlay pic.twitter.com/of6tzYCRFN — PlayStation España (@PlayStationES) June 5, 2025