Epic Games confirma el aumento de precio de los V-bucks y explica los motivos

Los jugadores de Fortnite recibieron una noticia que pocos esperaban y es que Epic Games anunció que el precio de los V-bucks, la moneda virtual del juego, subirá a partir del 19 de marzo.

V-Bucks prices are increasing on March 19. Here’s the full breakdown of what’s changing and when: https://t.co/NgkJpbscoH — Fortnite Status (@FortniteStatus) March 10, 2026

La compañía justificó el cambio con una frase directa y sin mucho rodeo: los costos de operar el juego han crecido considerablemente y necesitan ajustar los precios para cubrirlos. Lo que genera debate no es solo el alza, sino la poca claridad con la que la empresa lo explicó.

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¿Por qué Epic Games subió el precio de los V-bucks en Fortnite?

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En un comunicado publicado en su blog oficial, Epic Games fue escueta: "El costo de operar Fortnite ha subido mucho y estamos aumentando los precios para ayudar a pagar las cuentas". Eso fue prácticamente todo lo que dijeron. La compañía no detalló qué componentes específicos de la operación encarecieron ni cuánto representan esos costos en sus finanzas, lo que dejó a muchos jugadores y analistas con más preguntas que respuestas.

Lo que sí queda claro es el mecanismo del aumento: los paquetes de V-bucks mantienen el mismo precio en dólares, pero ahora entregan menos moneda virtual. Es lo que en economía se conoce como "shrinkflation": pagas lo mismo, pero recibes menos producto. Por ejemplo, el paquete de $8.99 dólares que antes daba 1,000 V-bucks ahora entrega solo 800 V-bucks. El paquete de $22.99 dólares bajó de 2,800 a 2,400 V-bucks, y el de $36.99 dólares pasó de 5,000 a 4,500 unidades. El paquete más grande, el de $89.99 dólares, ahora rinde 12,500 V-bucks en lugar de los 13,500 anteriores.

El cambio también toca a los suscriptores del Fortnite Crew, el plan mensual del juego: a partir del 19 de marzo recibirán 800 V-bucks al mes en lugar de los 1,000 que se entregaban anteriormente. Y si alguna vez necesitaste comprar una cantidad exacta de V-bucks para completar una compra puntual, ese paquete de ajuste también subió: antes costaba $0.50 por 50 V-bucks; ahora cuesta $0.99 dólares por la misma cantidad, casi el doble.

El precio de los V-bucks sube, pero el Battle Pass baja: ¿compensación o distracción?

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Para calmar las aguas, Epic anunció en el mismo comunicado una reducción en el precio del Battle Pass. El pase de batalla principal bajará de 1,000 a 800 V-bucks, y el Battle Bundle —que incluye el pase más 25 niveles desbloqueados automáticamente— pasará de 2,800 a 2,600 V-bucks. Los pases de las modalidades OG, Lego y Música también verán una rebaja de 200 V-bucks cada uno.

Sin embargo, hay un detalle que muchos jugadores ya notaron: aunque el precio del Battle Pass baja, también se elimina la posibilidad de recuperar V-bucks como recompensa al completarlo. Antes, un jugador dedicado podía recuperar hasta 1,500 V-bucks terminando el pase con sus bonificaciones incluidas; ahora ese sistema de recuperación queda reducido a solo 800 V-bucks sin bonos adicionales. El resultado neto para los jugadores activos es claramente menos favorable.

La comunidad no tardó en reaccionar. En Reddit y en redes sociales, miles de usuarios expresaron su rechazo. Algunos señalaron la ironía del momento: Epic acaba de reportar que el gasto de jugadores en títulos de terceros dentro de su tienda alcanzó un récord de $400 millones, lo que hace difícil de justificar el alza por razones de supervivencia financiera. Otros apuntan a que, tras ganar batallas legales clave contra Apple y Google, Epic ahora puede cobrar directamente en iOS y Android evitando las comisiones de las tiendas de aplicaciones, lo que en teoría mejoró su margen de ganancia.

Por primera vez desde que Fortnite se lanzó en 2017, los V-bucks serán más caros que en su debut. Eso convierte este movimiento en un hito dentro de la historia del juego y en una señal sobre hacia dónde apunta la industria de los videojuegos de servicio en vivo.

Si eres un jugador casual que solo compra un pase de batalla por temporada, el impacto en tu bolsillo será mínimo; la reducción en el precio del Battle Pass puede incluso trabajar a tu favor. Pero si eres un jugador frecuente que compra V-bucks para skins, accesorios y contenido del Item Shop, conviene que revises cuánto gastabas antes y ajustes tu presupuesto mensual: con los mismos dólares, a partir del 19 de marzo, tu poder de compra dentro del juego será notablemente menor.