Nintendo no solo son videojuegos, recientemente anunciaron que tienen una colaboración con Crocs, estos famosos zuecos tendrán 5 diseños inspirados en los personajes de Mario Bros.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Crocs inspirados en Mario Bros

Esta colección esta diseñada para los fanáticos de Super Mario, cuenta con elementos de diseño como correas traseras personalizadas, gráficos tridimensionales y colgantes Jibbitz exclusivos.

Hay de Mario Bros, Yoshi, Princesa Peach y Bowser que pueden ser para niños o adultos y también hay una versión exclusiva para niños en color azul y verde simulando el escenario del videojuego.

Precio y dónde comprar los Crocs de Mario

De acuerdo con el sitio web de Nintendo, el lanzamiento de los Crocs de Mario será el 15 de julio y tendrán los siguientes precios:

Mario, Yoshi y Bowser: 79.99 dólares

Princesa Peach: 89.99 dólares

Super Mario Core Classic Clogs: 69.99 dólares

Kid´s Super Mario Core Classic Clogs: 54.99 dólares

El Core 5 pack de Jibbitz charms de Super Mario tiene un precio de 19.99 dólares.

Hasta el momento solo se ha confirmado la venta de estos productos en Estados Unidos pero se espera que lleguen a otros países como México.

¿Cuál es el origen de los Crocs?

La marca Crocs fue fundada por tres amigos que no tenían experiencia en la industria del calzado Lyndon “Duke” Hanson, Scott Seamans y George Boedecker Jr.

Se hizo un rediseño del zueco holandés para hacerlo más ligero y con aberturas. Fue en 2002 cuando comenzaron a vender los zapatos y 20 años después se convirtieron en un calzado que usan niños y adultos. Posteriormente comenzaron a vender adornos para decorar y personalizar los Crocs.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.