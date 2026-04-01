Arranca la preventa del álbum del Mundial y así podrás conseguirlo

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vive en las canchas, también comienza a sentirse entre los aficionados con el anuncio del lanzamiento del álbum oficial de Panini, una de las tradiciones más arraigadas del futbol cada cuatro años.

El álbum tendrá precios que van desde 99 pesos en su versión básica hasta paquetes completos que superan los dos mil 800 pesos, dependiendo del tipo de álbum y la cantidad de sobres incluidos.

Respecto a los mundiales anteriores, en esta edición, la colección llega con cambios importantes que reflejan la magnitud del torneo, la cual por primera vez reunirá a 48 selecciones.

La Copa del Mundo llegó a TV Azteca a un año del Mundial de 2026

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¿Cuándo empieza la preventa del álbum del Mundial 2026?

La preventa en México comenzó este miércoles 1 de abril de 2026, fecha que coincide con la conclusión del repechaje internacional, etapa en la que ya quedaron definidos los últimos clasificados al Mundial 2026 tras los partidos de repechaje.

A partir de ese día, los aficionados podrán adquirir el álbum a través de canales oficiales antes de su llegada a puntos de venta físicos, lo que permitirá adelantarse a la alta demanda que caracteriza cada edición mundialista.

¿Cómo será el álbum y cuántas estampas tendrá?

Para esta entrega, se apostó por su colección más ambiciosa hasta ahora. El álbum contará con 112 páginas y alrededor de 980 estampas, superando cualquier edición anterior.

🔥 ¡Ya comenzó la PREVENTA oficial!

Consigue el Álbum oficial de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Panini ⚽📖

Exclusivo en https://t.co/V6eVun0Ek1 🌐✨ pic.twitter.com/GNuFdfzwap — Panini Sport México (@PaniniSportMx) April 1, 2026

Entre sus novedades destacan distintos tipos de estampas —básicas, bronce, plateadas y doradas—, así como versiones especiales dependiendo del país anfitrión: México, Estados Unidos y Canadá.

Precios del álbum en México

De acuerdo a los precios de preventa que ya se pueden ver en el sitio web, los costos para esta edición son:



Álbum de pasta blanda : 99 pesos

: 99 pesos Álbum de pasta dura : 349 pesos

: 349 pesos Paquete de álbum de pasta dura más caja con 100 sobres : dos mil 849 pesos

: dos mil 849 pesos Paquete de álbum pasta suave con caja de 100 sobres : dos mil 599 pesos

: dos mil 599 pesos Caja de 10 sobres : 250 pesos

: 250 pesos Caja con 100 sobres: dos mil 500 pesos

Con base en estos precios, el sobre en solitario rondaría entre los 25 y 30 pesos.

OFICIAL: México ya tiene a su tercer rival en Fase de Grupos del Mundial 2026 La Selección Azteca ya tiene a su tercer rival para la Fase de Grupos del Mundial 2026 que se llevará a cabo a partir del 11 de junio en México, EUA y Canadá. 31 marzo, 2026

Con este lanzamiento, el álbum del Mundial 2026 se perfila como una de las ediciones más completas y esperadas, consolidando una tradición que trasciende generaciones y que acompaña la emoción del futbol desde antes del silbatazo inicial.



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