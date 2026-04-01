Otra vez lo mismo; simulador del Mundial 2026 predice futuro de la Selección Mexicana en el torneo

Después de la pasada fecha FIFA de marzo oficialmente conocimos a las 48 selecciones que estarán disputando el Mundial 2026 en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, por lo cual también se definieron por completo los tres rivales que tendrá la Selección Mexicana en la fase de grupos.

Es por eso que al conocer cómo quedaron conformados todos los grupos de la Copa del Mundo de la FIFA, simuladores internacionales y de primer nivel han comenzado a dar sus predicciones en relación a cómo le irá a México en el Mundial, así como el combinado que se perfila como campeón del certamen.

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Fechas exactas en las que habría home office en CDMX por motivos del Mundial 2026 El Gobierno de la CDMX hizo una invitación formal a los patrones para que otorguen home office en días específicos del Mundial 2026; así aplicaría. 31 marzo, 2026

¿Cómo le irá a México en el Mundial 2026 según simulador?

De acuerdo con el 2026 World Cup Sim la Selección Mexicana se encargará de dominar por completo el Grupo A del Mundial, pues se prevé que consigan ganar sus tres partidos ante Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica.

Con ese resultado y con base en el simulador, el combinado de Javier “El Vasco” Aguirre se podría enfrentar en la siguiente ronda a la Selección de Costa de Marfil pronosticando una derrota para los aztecas, lo cual consumaría un fracaso más para nuestro país en el torneo de la FIFA.

¿Cómo le irá a Argentina en el Mundial 2026 según simuladores?

En cuanto a los vigentes campeones del mundo, el simulador antes mencionado pronosticó que la Selección Argentina terminará como líder del grupo J por arriba de Austria, Argelia y Jordania, sin embargo, en la siguiente ronda se podrían medir ante España.

Será justo en este enfrentamiento entre los también campeones de Europa y la Copa América, que los comandados por Lionel Messi y Scaloni podrían perder por la vía de la tanda de penales ante los españoles.

¿Quién será campeón del Mundial 2026 según simulador?

Más allá de estos dos pronósticos solitarios, es importante mencionar que el simulador prevé a Francia como el rival a vencer en el Mundial 2026, pues dejarían en el camino de eliminación directa a Haití, Alemania, Japón, Uruguay y a España en la gran final.

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