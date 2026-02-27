Desde las latas de Coca Cola hasta las figuras Kellogg’s; los clásicos del Mundial que todos desean este 2026

Latas especiales de la marca Coca Cola, figuras de acción del Tigre Toño y demás personajes de Kellogg’s y hasta cartones para anotar los resultados de los partidos, es algo de lo mucho que se extraña en relación a artículos coleccionables de cara al inicio del Mundial 2026.

Y es que si bien es cierto que ya hay fecha de lanzamiento del álbum Panini para la Copa del Mundo que la FIFA organizó en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, la realidad es que hasta hace tres ediciones las marcas de todo el mundo se sumaban con lanzamientos especiales y por tiempo limitado.

Artículos de colección que han salido por el Mundial de la FIFA

Como bien se mencionó anteriormente históricamente marcas de todo el mundo suelen lanzar productos especiales de cara al inicio de un nuevo Mundial de la FIFA, sin embargo una de las que más ha destacado en este ámbito es Coca Cola, la cual más allá de ser patrocinadora oficial del torneo, ha lanzado latas especiales, balones de colección, adornos para mesa y mucho más.

De igual forma es importante destacar a la marca Kellogg’s, la cual se hizo mundialmente famosa en la Copa del Mundo de Francia 98 gracias a las figuras de acción de que sacó con sus personajes como el Tigre Toño, Sam el Tucán, Melvin el Elefante y muchos más.

Otros artículos de colección que han destacado históricamente son:

Los pines de colección de Snickers

Corn Flakes de la Selección

Cartoncillos para anotar resultados del Mundial

Tarjetas de colección de Pepsi

Álbumes Navarrete

Hielocos Futboleros de Coca Cola

¿Qué artículos de colección saldrán por el Mundial 2026?

Vale la pena mencionar que para el Mundial 2026 hasta el momento solamente se han anunciado los ya míticos álbumes de la marca Panini, así como las monedas conmemorativas que lanzó la misma FIFA.

Por su parte, en nuestro país se han anunciado la circulación especial de monedas conmemorativas del Mundial.

