Si estás pensando en cambiar de celular y buscas salir de lo ordinario entre Samsung y Apple te tenemos muy buenas noticias, pues la Bodega Aurrerá anunció un descuento superior a los 3 mil pesos en el celular OnePlus Nord, dispositivo inteligente considerado como uno de los de mayor proyección gracias a su tecnología.

Fue a través de la página web de la tienda de autoservicio, que se anunció que el celular inteligente de 256GB se puede conseguir a pagos mensuales con tarjetas participantes, además de que el producto puede llegar hasta la puerta de tu casa dependiendo de la disponibilidad y zona.

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Precio final del OnePlus Nord en Bodega Aurrerá este 2026

En caso de ser uno de los interesados en el OnePlus Nord de 256GB, es importante mencionar que el precio original del celular es de 8 mil 599 pesos, esto gracias a que es considerado como uno de los smartphones de gama media mejor valorados en el mercado.

Sin embargo y gracias al descuento que colocó la Bodega Aurrerá en el celular, el precio queda en tan solo 5 mil 499 pesos, los cuales se pueden pagar hasta a 12 meses sin intereses con abonos de 458.25 pesos.

Características del OnePlus Nord con descuento en Aurrerá

De acuerdo con las características que anunció la tienda de autoservicio, el OnePlus Nord cuenta con actualizaciones OTA y Google Play Store, además de que cuenta con sistema operativo OxygenOS 15.

El resto de las características son:

Pantalla de 6.7 pulgadas

Batería de 7100 mAh

Cámara de 50 megapíxeles

Conectividad 5G

¿Dónde comprar el OnePlus con descuento?

Si quieres aprovechar el descuento en el OnePlus Nord, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en la cual podrás seleccionar el producto y método de pago que más te convenga para continuar con la adquisición.

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