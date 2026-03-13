Con 30% de descuento: Walmart remata laptop gaming con procesador Intel Core Ultra

Si buscas una laptop para jugar o echarle ganas al trabajo pesado, Walmart tiene una promoción que vale la pena estar atento. Se trata de la MSI Cyborg 15 AI, modelo A1VEK, que bajó de precio de manera considerable en la tienda en línea.

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Precio y características del producto

La máquina originalmente cuesta $32,999.00 MXN, pero con la oferta activa se consigue en $23,290.00 MXN. Eso significa que te ahorras $9,709.00 MXN de un solo golpe.

¿Qué hace especial a esta Cyborg 15? Para empezar, trae el nuevo procesador Intel Core Ultra 5-125H. No es solo cuestión de velocidad: este chip incluye una NPU, que es como un "asistente" dedicado exclusivamente a tareas de inteligencia artificial. Cuando uses funciones de IA, el equipo no se pone lento ni se calienta tanto, porque esa parte del trabajo la hace el componente específico para ello.

Ahora bien, si lo tuyo son los videojuegos, estos son los datos que sí te van a interesar:



Gráficos: Viene con RTX 4050 de 6GB, así que puedes activar el Ray Tracing en juegos compatibles sin que se te congele la pantalla.

Viene con RTX 4050 de 6GB, así que puedes activar el Ray Tracing en juegos compatibles sin que se te congele la pantalla. Pantalla: 15.6 pulgadas Full HD que refrescan a 144Hz. Si juegas shooters o carreras, la diferencia en fluidez se nota un montón.

15.6 pulgadas Full HD que refrescan a 144Hz. Si juegas shooters o carreras, la diferencia en fluidez se nota un montón. RAM y almacenamiento: 16GB en DDR5 más un SSD de 512GB. Los juegos cargan rápido y puedes tener varias pestañas abiertas sin que se trabe todo.

16GB en DDR5 más un SSD de 512GB. Los juegos cargan rápido y puedes tener varias pestañas abiertas sin que se trabe todo. Diseño: Pesa 1.98 kg, tiene detalles translúcidos que le dan un look futurista y el teclado ilumina las teclas WASD, por si juegas a oscuras.

Pesa 1.98 kg, tiene detalles translúcidos que le dan un look futurista y el teclado ilumina las teclas WASD, por si juegas a oscuras. Refrigeración: Incluye Cooler Boost, un sistema que ayuda a que no se sobrecaliente aunque le exijas al máximo.

Laptop Gaming MSI Cyborg 15, en Walmart.|Walmart

Formas de pago y de envío en Walmart

Sobre cómo pagarla, Walmart ofrece hasta 15 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Haciendo cuentas rápidas, te quedarían cuotas de alrededor de $1,552.67 MXN al mes, aunque el monto exacto depende de tu banco. Si prefieres no usar crédito, también aceptan débito, efectivo en caja o pago directo en la plataforma.

El envío llega a domicilio, pero ojo: el costo y los días de entrega cambian según tu código postal. Lo mejor es que ingreses tu ubicación al finalizar la compra para ver las opciones disponibles. Y por si acaso, las devoluciones siguen la política de electrónicos de Walmart, así que conviene darle una leída a los términos antes de confirmar el pedido.