Ya falta poco para que comiencen las vacaciones de verano y para que te vayas preparando para el nuevo ciclo escolar hay una promoción de laptop con mochila y mouse por menos de 9 mil pesos en Liverpool, así que si estás pensando en comprar una computadora esta es tu oportunidad.

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Rematan combo de laptop, mouse y mochila

En Liverpool la Laptop X1504VA-NJ4010W de 15.6 pulgadas Full HD con Intel Core i3 Intel UHD Graphics de 8 GB Ram 5 y 12 GB SSD tiene un precio de 11 mil 199 pesos, pero esta en promoción y solo cuesta 8 mil 799 pesos, además incluye una mochila y mouse.

En la tienda en línea tiene la opción de compra hasta 6 meses sin intereses de mil 558.19 pesos y envíos gratis a todo el país. También puedes comprarla en línea y recogerla en tienda.

¿Cuáles son las características de la laptop?

La laptop ASUS Vivobook 15 cuenta con diseño práctico y ligero pues pesa 1.70 kilos además de que tiene una gran durabilidad de nivel militar US MIL-STD 810H. Tiene una pantalla FHD de 15.6 pulgadas y brillo de 250 nits para brindar una experiencia visual clara y cómoda.

Su procesador es un Intel Core i13-1315U de 13a generación con gráficos Intel UHD que ofrece rendimiento y productividad. Su almacenamiento es de 512 GB SSD PCIe 3.0, conectividad de última generación con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Cuenta con puertos USB-C, USB-A, HDMI y Jack de audio 3.5 mm.

Además, incluye un mouse óptico con cable y una mochila por lo que es un paquete ideal para estudiantes.

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