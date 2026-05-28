Caso Nadeska Widausky: Detienen a infuencer peruana por el delito de trata de personas

La influencer peruana Nadeska Widausky se ha convertido en tendencia, aunque lamentablemente por las razones equivocadas, pues acaba de ser detenida en Perú a petición de la Interpol.

Autoridades de Bélgica emitieron la solicitud de detención a la Interpol, pues la creadora de contenido está acusada de varios delitos graves en el país europeo, entre ellos, trata de personas. Te contamos todo lo que se sabe del caso.

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¿Por qué detuvieron a la influencer peruana Nadeska Widausky?

La influencer y modelo peruana fue detenida en Perú, pues contaba con una Ficha Roja de la Interpol, que fue emitida el 21 de mayo.

Capturan a Nadeska Widausky por orden de Bélgica a Perú.



Mientras tanto Maríapia Copello, Keiko Fujimori, César Acuña siguen impunes. Seguro que Nadeska no pudo enviarle los paquetes de billetes al gobierno o a la PNP que se vende fácil. Luz Pacheco renuncia.#Kaos #Epicentro pic.twitter.com/Z1jxfzzeMn — Gustavo Gorriti Ellenbogen (@IDL_Gorriti) May 28, 2026

Esta detención, fue solicitada por las autoridades de Bélgica que acusan a la mujer de 33 años de tres delitos graves: proxenetismo, trata de personas y robo con violencia.

Tras la detención, el comandante de búsqueda de prófugos de Interpol, Jorge Pérez, explicó que la mujer podría enfrentar hasta 20 años de prisión por los delitos de los que se le acusa. Al respecto, Nadeska Widausky se declaró inocente de todos los cargos.

“Yo puedo ir y pedirle dinero a un hombre y ese hombre me lo va a dar”: Así se defendió Nadeska Widausky

Durante su audiencia, la influencer peruana negó haber participado alguna vez en actividades delictivas relacionadas con redes criminales o de captación de personas para explotación sexual.

Asimismo, aseguró que no tiene la necesidad de recurrir a actividades delictivas para obtener dinero. “Para mí las cosas, disculpen que se los diga así, son muy fáciles. Yo puedo ir y pedirle dinero a un hombre y ese hombre me lo va a dar”, confesó.

Finalmente, la peruana insistió que las acusaciones en su contra carecían de respaldo probatorio. Igualmente, solicitó seguir su proceso en su país, pues es responsable del cuidado de su pequeño hijo y de su madre de 63 años.

Insistió en que la mayor prueba de su arraigo en Perú fue precisamente que las autoridades la detuvieron mientras dejaba a su hijo en la puerta de la escuela.

¿Quién es Nadeska Widausky?

Nadeska Widausky es una modelo, influencer y exbailarina peruana, conocida por formar parte de la farándula local. Aunque anteriormente había sido investigada por supuestos vínculos con Gerald Oropeza, apodado el “Tony Montana peruano”, un personaje vinculado al crimen organizado, actualmente, enfrenta un proceso de extradición internacional por su supuesta implicación en redes de trata de personas, proxenetismo y crimen organizado.

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