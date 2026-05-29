Diversas tiendas cuentan con descuentos por el Hot Sale 2026. Walmart puso en oferta la pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas, modelo UN65U8000FFXZX.

Si estás pensando en consentirte y renovar el equipo de entretenimiento de tu hogar, esta es la oportunidad perfecta. Te recomendamos que aproveches las rebajas de mitad de año.

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Pantalla Samsung 65 pulgadas precio

El precio regular del producto era de $12,490 pesos, sin embargo, actualmente puede adquirirse por $7,990 pesos, lo que representa un ahorro de $4,500 pesos para los consumidores interesados en renovar su equipo de entretenimiento en el hogar.

Además del descuento directo, la tienda ofrece facilidades de pago de hasta 20 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de $399.50 pesos.

Entre los beneficios adicionales de la compra, Walmart señala una política de devolución de hasta 30 días después de haber recibido el producto, lo que brinda mayor seguridad al cliente al momento de realizar su compra en línea.

Puedes comprar la pantalla Samsung de 65 pulgadas aquí.

Pantalla Samsung 65 pulgadas características

Esta televisión es ideal para quienes buscan calidad, tamaño y tecnología de punta en un solo producto.

“Redefine la experiencia de entretenimiento en el hogar con una impresionante resolución 4K UHD que ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y detalles realistas en cada escena. Equipada con la avanzada tecnología de procesamiento Crystal Processor 4K, esta pantalla optimiza automáticamente la calidad de imagen y sonido para brindarte una experiencia envolvente. Su diseño elegante y ultradelgado se integra perfectamente en cualquier espacio, mientras que su plataforma Smart TV con Tizen permite acceder fácilmente a tus aplicaciones favoritas como Netflix, YouTube y Disney+. Además, con funciones como control por voz, compatibilidad con asistentes inteligentes y múltiples puertos HDMI y USB”, se lee en la descripción del equipo.

Tamaño de la pantalla: 65 in

Resolución: 4K

Tecnología de la pantalla: LED

Frecuencia de actualización: 60 Hz

MEGA CONTRAST

UHD DIMMING

CONTRAST ENHANCER

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