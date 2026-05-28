El cohete New Glenn de la empresa Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon, explotó esta noche del jueves 28 de mayo durante una prueba de lanzamiento, la cual se llevó a cabo en las plantas de Cabo Cañaveral ubicadas en la zona de Florida en los Estados Unidos (EUA).

Imágenes y videos compartidos a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, muestran el momento exacto en el que el cohete explotó de forma inesperada durante las pruebas de encendido, las cuales se llevaron a cabo con miras a la misión que se planea lanzar en los próximos meses.

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¿Qué pasó con el cohete New Glenn de Jeff Bezos?

Fue a través de sus cuentas oficiales de las redes sociales, que Blue Origin confirmó la explosión que tuvo lugar este 28 de mayo, asegurando que se pudo contabilizar a todo el personal que estaba presente durante las pruebas en Cabo Cañaveral.

Es importante mencionar que con este incidente, se podrían retrasar las misiones que tenía prevista la compañía para este mismo año, el cual sería “la punta de lanza” para comenzar a competir directamente con SpaceX, compañía del también multimillonario Elon Musk.

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

Misiones de New Glenn previstas para los próximos meses

New Glenn tenía previstos hasta 12 lanzamientos de prueba este mismo 2026, sin embargo, las acciones de este 28 de mayo correspondían a el cuarto despegue de prueba del cohete espacial antes mencionado.

Es importante destacar que esta misión tiene como objetivo principal transportar los satélites de internet Leo de la compañía Amazon, los cuales podrían ser la competencia directa de la compañía de Elon Musk antes mencionada.

¿Qué dijo Jeff Bezos tras la explosión de su cohete espacial?

Hasta el momento Jeff Bezos no se ha pronunciado por la explosión del cohete New Glenn, el cual podría significar pérdidas de miles de millones de pesos en el negocio espacial que está intentando impulsar.

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