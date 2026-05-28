Este jueves 28 de mayo el volcán Popocatépetl volvió a llamar la atención de gran parte del país, pues cámaras de monitoreo captaron el momento exacto en el que Don Goyo hizo una erupción explosiva que generó una columna de humo y gases kilométricos durante la tarde de este día.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a compartir las imágenes de la enorme fumarola que salió del cráter de uno de los volcanes más importantes de la República Mexicana.

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Video de la erupción del volcán Popocatépetl este 28 de mayo

Por lo que se puede apreciar en las imágenes compartidas en diferentes cuentas de las redes sociales, la fumarola del volcán Popocatépetl tras la erupción explosiva, llevó los gases y columnas de humo hacia la zona del sureste de Don Goyo.

En las imágenes que fueron compartidas, se ve claramente el momento exacto en el que se generó el estallido, lo cual dejó una de las imágenes más impactantes de la semana en la zona centro de la República Mexicana.

¡Impresionante! 🌋 Así se registró la explosión de hoy por la mañana del volcán Popocatépetl, vista desde Ozumba, Estado de México.



🚦Recuerda que el semáforo de alerta volcánica continúa en Amarillo Fase 2. ¡No te acerques al volcán!



📷: Ozumba-@Diegoxx_YT pic.twitter.com/6v4cQUNoL0 — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) May 28, 2026

¿Qué es una erupción explosiva en los volcanes?

De acuerdo con un artículo publicado por el Gobierno de Argentina existen varios tipos de erupciones volcánicas y entre ellas está la explosiva, las cuales se caracterizan por la liberación “violenta” de gases y ceniza desde el interior de los cráteres.

Se señala que estas erupciones suelen ocurrir cuando la viscosidad y el contenido de sílice es muy elevado. Este tipo de magma ácido retiene una gran cantidad de gases, lo cual provoca el aumento en la presión interna del volcán.

¿Cuál es el estatus del Popocatépetl tras su erupción explosiva?

De acuerdo con el último reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en las últimas 24 horas el volcán Popocatépetl ha registrado más de 230 exhalaciones de baja intensidad, así como 246 minutos de “tremor volcánico”.

Se señala que el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, esto debido a que se contemplan explosiones moderadas y caída ligera de ceniza.

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