Amazon cambia sus entregas en México con un nuevo sistema para organizar tus pedidos

Amazon estrena una nueva forma de recibir compras en México. Se llama Amazon Day y ya está disponible para los miembros de Amazon Prime. La propuesta es sencilla: elegir un día de la semana para que lleguen juntos varios pedidos, en lugar de recibir paquetes separados a lo largo de la semana.

Con esta opción, los usuarios pueden seleccionar su día favorito —lunes, miércoles o viernes, por ejemplo— y guardar esa preferencia como opción predeterminada. No hay costo adicional por usarlo. Amazon Day se suma a las entregas en un día o el mismo día, dando más flexibilidad según lo que se compre y la urgencia de cada producto.

Los detalles del Amazon Day para los usuarios

Esto es lo que ofrece Amazon Day a los miembros Prime en México:



Elegir un día fijo de la semana para recibir pedidos elegibles de Prime

Combinar varias compras en una sola entrega, cuando es logísticamente posible

Reducir la cantidad de cajas y materiales de empaque

Mantener la misma confiabilidad en los tiempos de entrega

Configurar la preferencia una vez y aplicarla automáticamente a futuras compras

Para activar Amazon Day, los miembros Prime en México solo deben ingresar a su cuenta en amazon.com.mx y seleccionar la opción durante el proceso de compra. La disponibilidad puede variar según la ubicación y el tipo de artículo, por lo que la plataforma indica en cada producto si es elegible para esta modalidad. Quienes ya tengan una fecha guardada como predeterminada recibirán automáticamente sus futuros pedidos elegibles en ese día, a menos que decidan cambiarla.

"Estamos dando a los miembros Amazon Prime más control sobre su experiencia de entrega con Amazon Day", explicó Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México. "Al permitirles elegir cuándo reciben sus pedidos, estamos simplificando su experiencia de compra mientras hacemos nuestras operaciones más eficientes".

Amazon México.|Amazon.

La experiencia en otras regiones para el Amazon Day

La herramienta ya opera en otros mercados. En Estados Unidos, los usuarios de Amazon Day redujeron en promedio 20% el número de cajas recibidas durante 2024. En países como Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia, la disminución fue de 15% en paquetes enviados, según cálculos internos de la compañía que comparan envíos reales con proyecciones de otras modalidades de entrega.

Estos resultados forman parte de una estrategia más amplia. Amazon reporta que, desde 2015, sus iniciativas globales para reducir desperdicio han evitado más de 4 millones de toneladas métricas de materiales de empaque. Para lograrlo, la empresa utiliza inteligencia artificial con fines prácticos: sugerir el tamaño de paquete más adecuado, detectar fugas de agua en sus instalaciones en tiempo real, identificar ineficiencias energéticas o determinar si un producto puede viajar en su empaque original, sin caja adicional.

Esta última modalidad se conoce como Entrega en su Propio Empaque (SIPP, por sus siglas en inglés). Hoy, 12% de los envíos a nivel mundial llegan bajo este formato. La compañía aclara que la elegibilidad depende del producto y de que el empaque original cumpla con los estándares de protección durante el transporte.

En México, Amazon mantiene un enfoque en eficiencia energética, descarbonización de su red de transporte, minimización de residuos y conservación de agua. Amazon Day se integra a este conjunto de acciones, con el objetivo de ofrecer opciones más convenientes y responsables sin sacrificar la experiencia del cliente.