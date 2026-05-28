Bodega Aurrerá ofrece un súper descuento en la Xbox Serie S de 1TB en su Edición Digital 5.0 de color blanco; con un precio original de $9,749.00 pesos, la bajan a solo $7,899.00 pesos, con un ahorro de $1,850.00 y hasta 24 meses sin intereses de $329.13 pesos.

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Esta consola vale completamente la pena en cuanto a su relación calidad y precio, especialmente si buscas acceder a los juegos de la nueva generación, pero cuidando tu bolsillo.

Xbox Serie S de 1TB El precio de esta consola alcanza hasta los 10,499 pesos dependiendo de la tienda y la temporada. (Bodega Aurrerá)

¿Por qué la Xbox Serie S de 1TB Edición Digital es la mejor opción por su calidad y precio?

Esta consola tiene una capacidad mejorada, pues resuelve la mayor queja del modelo original de solo 512 GB, con 1TB de espacio para instalar varios juegos pesados al mismo tiempo sin tener que borrar y reinstalar constantemente.

Asimismo, su potencia y rendimiento ofrecen mejoras en funciones avanzadas, como tiempos de carga ultrarrápidos, la función de Quick Resume para saltar entre juegos y una tasa de refresco típica de Xbox de 120 FPS, pero en títulos compatibles.

El plus de esta consola es la suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, donde obtienes acceso instantáneo a cientos de juegos, incluyendo lanzamientos desde el primer día.

Lo que sí te pedimos es considerar que la consola es 100% digital, por lo que no tiene lector de discos y toda tu biblioteca, incluyendo películas y series, debe de ser descargada desde la tienda oficial de Microsoft.

Su resolución está pensada para televisiones 4K de gama alta, por lo que es más actual y versátil que la Xbox Series X. Asimismo, su tamaño y ruido la hacen 60% más pequeña y silenciosa, perfecta para espacios reducidos.

Aunque debemos de ser honestos, esta consola es ideal si solo eres un jugador casual, tienes como mínimo un monitor o TV estándar y no tienes una vasta colección de juegos físicos.