Verti-Go: Así es el tobogán más extremo del mundo con 33 metros de altura

Existen diferentes formas de darse un chapuzón refrescante: algunos prefieren un plan relajado, como ir a la playa para degustar un buen cóctel de camarón acompañado de una bebida refrescante, y otros tienen métodos poco convencionales, como lanzarse de un tobogán donde las personas pueden alcanzar una velocidad de descenso de hasta 100 km/h.

Por increíble que parezca, este tipo de atracciones existen, y lleva por nombre Verti-Go: se trata de un tobogán extremo de 13 metros de altura que es la atracción principal del parque acuático Aqualandia Benidorm, en Benidorm, España.

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¿Cómo funciona el tobogán Verti-Go de España?

Esta estructura podría resultar terrorífica para muchos, principalmente para las personas que temen a las alturas, pues en primer lugar hay que subir un largo camino de escaleras, que equivale a 13 pisos.

Al llegar a la plataforma de salida, el siguiente paso también puede desatar los temores de algunos: hay que entrar a una capsula, esperar a que se cierre y quedarse esperando de pie sobre una escotilla que puede abrirse en cualquier momento y dar paso a la caída libre.

De acuerdo con las especificaciones del parque, este tobogán tiene una inclinación superior al 60% y tiene una longitud de 100 metros desde el punto de partida hasta la piscina de llegada. Los operadores de este tobogán poco convencional aseguran que el descenso de la atracción puede alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h.

¿Cuáles son las indicaciones para subir a este tobogán?

Debido a lo extremo de este tobogán, existen dos condiciones que se deben cumplir:

Medir más de 1.40 metros.

Pesar menos de 120 kg.

Por increíble que parezca, esta atracción no es nueva, pues data de 2013. Si quieres vivir una experiencia un poco más “relajada”, Verti-Go cuenta con un tobogán menor de 95 metros de largo y 28 metros de altura.

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