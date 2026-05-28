Día de la Hamburguesa: lugar donde costarán 28 pesos todo el día

Llegó el día más rico del año y es que hoy, jueves 28 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa y hay una tienda que tendrá una de sus mejores piezas en sólo 28 pesos.

Se trata de McDonald’s y durante este 28 tendrá la hamburguesa cuarto de libra a un precio bajísimo; sin embargo, esto sólo se podrá mediante la app ya sea para recoger o pedido en línea.

Día de la Hamburguesa Este es el cupo al que debes darle click en la app para tener tu hamburguesa en McDonald's (App McDonald's | Captura de pantalla)

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¿Cómo obtener el cupón de McDonald’s para celebrar el Día de la Hamburguesa?

Para tener tu cupón debes de descargar la app en tu celular, una vez que la tengas abre una cuenta o inicia sesión si es que ya cuentas con una.

Una vez que tengas acceso, entonces en primera plana podrás ver el cupón, al cual le podrás dar click y comprar tu alimento.

¿Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa?

El Día Internacional de la Hamburguesa se celebra cada 28 de mayo, se cree que comenzó a tener relevancia con la llegada de este alimento a Estados Unidos a finales del siglo XIX.

Se sabe que hay dos versiones de su llegada:

El platillo nació a partir del Filete de Hamburgo , una preparación de carne molida originaria de Hamburgo, Alemania. Migrantes habrían llevado la receta a EU A y se sirvió dentro de panes para facilitar el consumo.

, una preparación de carne molida originaria de Hamburgo, Alemania. A y se sirvió dentro de panes para facilitar el consumo. Otra historia da el crédito a Louis Lassen, un cocinero de New Haver, quien en 1900 sirvió carne entre dos rebanadas de pan a un cliente.

Pese a esto, no existe una historia que concuerde; lo que sí se sabe es que es uno de los platillos más populares del mundo.

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