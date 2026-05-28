Gamers exigentes, esta es su oportunidad para conseguir la consola de sus sueños, hablamos de la Xbox Series X de 1TB en color negro que ofrece la experiencia definitiva de la actual generación, con una resolución 4K y hasta 120 FPS, trazado de rayos y tiempos de carga ultrarrápidos gracias a su SSD.

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El precio de la consola es exclusivo vía online en la tienda de Office Depot, y de costar $14,999.00 pesos, la rebajan a solo $11,999.00 pesos con opción a 18 mensualidades de solo $666.61 pesos.

Xbox Series X 1TB Las Xbox Series X destacan por ser las consolas más potentes de Microsoft, diseñadas para quienes buscan el máximo rendimiento técnico para ofrecerle a los jugadores una resolución 4K nativa y hasta 120 FPS. (Office Depot)

¿Por qué vale la pena invertir en la Xbox Series X de 1TB?

Solo los jugadores más exigentes, que buscan la máxima potencia gráfica —de 12 teraflops— y resolución 4K nativa, entenderán la inversión que se hace en esta consola.

A diferencia de los otros modelos de la marca, el formato físico tradicional le permite ofrecer un rendimiento superior, para que puedas jugar a una resolución exquisita en pantallas compatibles, además de un trazado de rayos DirectX que te brinda un realismo virtual extremo.

Si tienes juegos físicos de generaciones pasadas—de hasta cuatro generaciones de Xbox—, películas en formato Blu-ray o te lanzas al mercado de juegos de segunda mano, le sacarás el máximo provecho a esta consola, que es un híbrido entre tecnología de punta y nostalgia.

Su SSD de 1TB es ampliable con tarjetas propietarias y ofrece tiempos de carga mínimos y la función Quick Resume que te permite saltar entre varios juegos sin perder tu progreso.