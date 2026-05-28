Una subasta inusual tomará lugar en los próximos días: se trata del fósil de un tiranosaurio rex, o T-Rex, que se prevé sea el esqueleto más valioso de la historia.

De acuerdo con la casa Sotheby’s, responsable de esta subasta, señaló que el esqueleto tiene un valor aproximado de entre 20 y 30 millones de dólares, lo que equivale entre 346 millones 237 mil y 519 millones 355 mil pesos mexicanos.

“Es la cifra más alta asignada a un dinosaurio”, señaló la casa de subastas a través de un comunicado.

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¿De dónde salió el esqueleto de T-Rex que será subastado?

El esqueleto data de unos 67 millones de años, y se trata de uno de los especímenes de T-Rex “más grandes y completos jamás descubiertos”, además de ser uno de los mejores ejemplares en manos de particulares.

Thomas Heitkamp fue el encargado de liderar la excavación para recuperar este fósil en la localidad de Harding County, Dakota del Sur, en Estados Unidos. Los restos fueron hallados dentro de la propiedad de Gary “Gus” Licking, un ganadero.

De acuerdo con los reportes, el lugar donde se realizó el hallazgo era “un complejo lecho fósil”, y en la misma zona se hallaron restos de flora y fauna que formaban parte del mismo “amplio ecosistema cretácico”.

“Realmente se siente como resolver el rompecabezas más difícil del mundo”, reveló el líder de la misión.

“Gus” Licking falleció apenas un año después de que inició la excavación, por lo que el equipo responsable de la excavación decidió homenajearlo dándole al fósil su nombre. De acuerdo con Sotheby’s, tiene una longitud de 11.5 metros y una altura de 3.8 metros, lo que lo convierte en uno de los fósiles de T-Rex más grandes y mejor conservados.

El fósil tiene un cráneo de 137 centímetros de largo y un fémur de 128 centímetros; además, se precisó que cuenta con 183 elementos óseos fósiles que suman un 63% del total del espécimen, lo que lo coloca como uno de los ejemplares de T-Rex más completos hallados por el hombre.

¿Cuándo se llevará a cabo la subasta del T-Rex?

La subasta de este fósil de T-Rex se llevará a cabo el próximo 14 de julio, como parte de la venta especial de Historia Natural de la firma.

Esta no será la primera vez que Sotheby’s llevará a cabo una venta de este tipo, pues comenzó a realizar subastas de este tipo de artículos en 1997, cuando se llevó a cabo la venta de Sue, el primer T-Rex en ser subastado.

“Gus” será exhibido de forma gratuita en la galería de Sotheby’s, en la ciudad de Nueva York, a partir del 11 de julio.

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