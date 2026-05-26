Un video grabado por un testigo muestra como un coche cae a un río de corriente rápida, donde afortunadamente la familia sale a tiempo del auto y se pone a salvo; sin embargo, los internautas —algunos preocupados y otros escépticos— creyeron que se trataba de un clip hecho con Inteligencia Artificial (IA).

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De acuerdo con la información corroborada por la agencia Reuters, el pasado 25 de mayo, las inundaciones en la provincia de Hubei, Xiaogan, China, debilitaron un puente que “sufrió” el derrumbe parcial de su estructura y dejó justo en medio un automóvil que iba de paso.

Debido al mal clima, el coche en cuestión sufrió una avería y no pudo dar marcha atrás, obligando a que se quedara justo en la parte dañada del puente y pusiera en peligro la vida de las personas que viajaban dentro.

Medios locales informaron que, tras la confirmación del gobierno local, la familia que se encontraba atrapada fue evacuada justo a tiempo, antes de que el auto fuera arrastrado por la fuerte corriente del río.

Tras el incidente, la Oficina de Hidrología de Xiaogan emitió una alerta roja por inundaciones en la zona. La agencia confirmó que no se trata de un video hecho con Inteligencia Artificial (IA), y validó el terreno trazado en la carretera y los edificios aledaños de la zona.

¿Qué hacer si un puente se derrumba cuando lo cruzo en auto?

Si el puente comienza a derrumbarse como en el video, debes de detener el auto inmediato y no intentar acelerar para escapar. Desabrocha el cinturón, baja o rompe las ventanas y sal inmediatamente con los demás pasajeros.

El tiempo es vital en estos casos para garantizar la supervivencia; en el caso de México, comunícate al 911 y pide el apoyo de los servicios de emergencia.