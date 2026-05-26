Si estás buscando alternativas para hacer ejercicio más allá de salir a correr o pagar un gimnasio de más de 600 pesos al mes te tenemos muy buenas noticias, pues la tienda web de Elektra anunció un descuento del 47% en la bicicleta de spinning de la marca Centurfit, la cual es considerada como una de las mejores en el mercado actual.

De acuerdo con el anuncio de la tienda de conveniencia, esta bicicleta puede soportar hasta 150 kilos de peso gracias a su estructura de acero reforzado, además de que es ajustable en la zona de los pies para todas las estaturas y pesos.

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Precio de la bicicleta de spinning con descuento en Elektra

El portal oficial de Elektra señala que el precio original de la bicicleta spinning Centurfit tiene un precio original de 4 mil 299 pesos, sin embargo con el descuento antes mencionado, el costo final queda en tan solo 2 mil 249 pesos para el consumidor.

Por si fuera poco, se dio a conocer que estos que esta bicicleta se puede pagar hasta con 20 meses sin intereses o bien, aprovechar los pagos de 28 pesos por un lapso de 100 semanas.

Características de la bicicleta de spinning con descuento

Las características con las que se ofertó esta bicicleta de spinning son las siguientes:

Rueda de inercia de 6 kilos

Sistema de banda

Pantalla LCD con velocímetro, temporizador, calorías, distancia, odómetro y funciones SCAN

Portacelular integrado

Ruedas delanteras para fácil traslado

Manubrio y asiento ajustables

¿Cómo adquirir la bicicleta con descuento en Elektra?

En caso de ser una de las personas interesadas en adquirir esta bicicleta de spinning con descuento en Elektra, lo único que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de conveniencia y seleccionar el método de pago que más se ajuste a tus necesidades.

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