Xiaomi Poco C85 Dual Sim está de remate en Bodega Aurrera con batería 6000mAh y carga rápida de 33W

La autonomía dejó de ser un lujo reservado a equipos premium. El Xiaomi Poco C85 Dual SIM en color negro, lanzamiento reciente de la submarca de Xiaomi para usuarios primerizos y conscientes del precio, se ofrece esta semana en Bodega Aurrera a $2,649 pesos, frente a los $3,999 pesos de su precio regular. La diferencia se traduce en $1,350 pesos directos de ahorro, equivalentes a un 34% de descuento, una de las propuestas más competitivas dentro del segmento por debajo de los 3 mil pesos.

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Lo que coloca al equipo en una posición particular dentro del catálogo del retailer es la combinación que ofrece: 6,000 mAh de batería, carga de 33W, pantalla de 6.9 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y 256 GB de almacenamiento interno, una mezcla difícil de igualar a este precio.

Precio del Xiaomi Poco C85 en Bodega Aurrera y formas de pago

El monto final que paga el cliente queda en $2,649 pesos. Sobre la operación, la cadena perteneciente al grupo Walmart México admite:

Pago de contado con tarjetas de débito, crédito, efectivo en tienda física o transferencia electrónica.

en tienda física o transferencia electrónica. Acumulación de saldo a través del monedero electrónico Cashi.

Compatibilidad con cupones bancarios vigentes que pueden combinarse con la oferta y reducir aún más el desembolso.

El producto figura como vendido y enviado por la propia tienda, con cobertura nacional, envío a domicilio o recolección en sucursal sin costo adicional. Los tiempos de entrega varían según la zona, aunque en áreas metropolitanas suelen completarse en pocos días hábiles.

Xiaomi Poco Phone C85 Dual Sim en Bodega Aurrera El celular tiene 34% de descuento respecto al valor original.

Ficha técnica del Xiaomi Poco C85

Diseñado bajo la premisa de ofrecer pantalla amplia, autonomía sólida y software actualizado a precio agresivo, el Poco C85 trae una hoja de especificaciones que se desmarca de buena parte de su competencia directa. Estos son sus puntos centrales:

Pantalla : 6.9 pulgadas IPS LCD Dot Drop, resolución HD+ (1,600 x 720 píxeles), brillo máximo de 810 nits en modo HBM

: 6.9 pulgadas IPS LCD Dot Drop, resolución HD+ (1,600 x 720 píxeles), brillo máximo de 810 nits en modo HBM Tasa de refresco : adaptativa hasta 120 Hz, con muestreo táctil de 240 Hz

: adaptativa hasta 120 Hz, con muestreo táctil de 240 Hz Procesador : MediaTek Helio G81-Ultra octa-core a 2.0 GHz, fabricado en 12 nm

: MediaTek Helio G81-Ultra octa-core a 2.0 GHz, fabricado en 12 nm GPU : ARM Mali-G52

: ARM Mali-G52 Memoria RAM : 8 GB físicos, expandibles a 16 GB mediante extensión virtual

: 8 GB físicos, expandibles a 16 GB mediante extensión virtual Almacenamiento : 256 GB internos (eMMC), ampliables vía microSD

: 256 GB internos (eMMC), ampliables vía microSD Cámara trasera principal : 50 MP con apertura f/1.8, modos HDR, retrato, nocturno y time-lapse

: 50 MP con apertura f/1.8, modos HDR, retrato, nocturno y time-lapse Cámara auxiliar trasera : sensor secundario para enfoque

: sensor secundario para enfoque Cámara frontal : 8 MP con apertura f/2.0, anillo de luz suave y modo nocturno

: 8 MP con apertura f/2.0, anillo de luz suave y modo nocturno Video : grabación HD 1080p a 30 fps en ambas cámaras

: grabación HD 1080p a 30 fps en ambas cámaras Batería : 6,000 mAh con carga rápida de 33W vía USB tipo C

: 6,000 mAh con carga rápida de 33W vía USB tipo C Carga reversible por cable : hasta 10W para alimentar otros dispositivos

: hasta 10W para alimentar otros dispositivos Vida útil de la batería : retiene al menos 80% de capacidad tras 1,000 ciclos de carga

: retiene al menos 80% de capacidad tras 1,000 ciclos de carga Sistema operativo : HyperOS 2 sobre Android 15

: HyperOS 2 sobre Android 15 Soporte de actualizaciones : 6 años de sistema operativo y parches de seguridad

: 6 años de sistema operativo y parches de seguridad Conectividad : 4G LTE, Wi-Fi doble banda (2.4 GHz / 5 GHz), Bluetooth, NFC, radio FM, jack 3.5 mm

: 4G LTE, Wi-Fi doble banda (2.4 GHz / 5 GHz), Bluetooth, NFC, radio FM, jack 3.5 mm Seguridad biométrica : lector de huella lateral integrado al botón de encendido + desbloqueo facial

: lector de huella lateral integrado al botón de encendido + desbloqueo facial Protección certificada : IP64 contra polvo y salpicaduras

: IP64 contra polvo y salpicaduras Doble SIM : nano-SIM + nano-SIM, con ranura microSD simultánea

: nano-SIM + nano-SIM, con ranura microSD simultánea Color : negro

: negro Peso : 205 gramos

: 205 gramos Grosor: 8 mm, con cubierta trasera de cuatro curvas para mejor agarre

Tres razones para considerar la compra

El Poco C85 tiene argumentos concretos para justificar su lugar en la canasta de un usuario de gama de entrada:

Una batería que aguanta más de un día completo de uso intensivo. La capacidad de 6,000 mAh, sumada al procesador eficiente de 12 nm y la pantalla LCD, le permite estirar la autonomía mucho más allá de lo que ofrecen rivales como Motorola Moto G05, Samsung Galaxy A06 o Redmi A4 en el mismo rango de precio. La carga reversible es un plus poco común: el celular puede funcionar como powerbank para audífonos, smartwatches o accesorios pequeños Software con respaldo de seis años. Pocas marcas comprometen actualizaciones en gama de entrada. HyperOS 2 sobre Android 15 viene con garantía de seis años de soporte, una cifra que iguala —incluso supera— el respaldo de algunos equipos cinco veces más caros. Para quien busca un teléfono que no quede obsoleto en 18 meses, es uno de los puntos más fuertes 256 GB de almacenamiento más microSD. Aquí el equipo deja en evidencia a buena parte de su competencia, que suele quedarse en 64 o 128 GB. El espacio interno suficiente para fotos, videos en alta resolución y aplicaciones pesadas, sumado a la posibilidad de expandirlo con tarjeta de memoria, prolonga la vida útil del dispositivo sin necesidad de borrar contenido constantemente

Quien busca un teléfono cumplidor para acompañar el día a día —llamadas, mensajería, redes sociales, streaming, fotos para WhatsApp, gaming casual— sin pasarse de los 3 mil pesos encuentra en el Xiaomi Poco C85 una de las opciones más razonables del momento. La oferta de Bodega Aurrera lo coloca como una compra inteligente para quienes priorizan duración de batería y almacenamiento por encima de los píxeles de pantalla o la cámara cinematográfica que ofrece la gama alta.

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