Bodega Aurrera lanza a precio de regalo la bocina LG XBoom Stage 301 con karaoke y luces multicolor a 3 MSI

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va del año para bocinas portátiles de alta potencia. La LG XBoom Stage 301 by will.i.am, en color negro, pasó de $7,599 a $4,490 pesos, lo que representa un ahorro directo de $3,109 pesos y equivale al 41% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa al modelo —pensado para fiestas y reuniones— por debajo de los $4,500 pesos, un rango inusual para una bocina con 120W de potencia, batería removible y certificación de resistencia al agua.

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El esquema de pagos contempla hasta 3 meses sin intereses de $1,496.67 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de Bodega Aurrera: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece la LG XBoom Stage 301 por $4,490 pesos

La XBoom Stage 301 es la propuesta de LG para el segmento de bocinas portátiles XL pensadas para fiestas, lanzada en colaboración con will.i.am, productor musical y nueve veces ganador del Grammy, quien participó directamente en la calibración del Signature Sound. Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de LG México:

Bocina LG xboom Stage 301 en Bodega Aurrera El producto tiene un importante descuento de $3,109. (Bodega Aurrera)

Potencia: 120W con configuración de 1.1 canales.

120W con configuración de 1.1 canales. Drivers: woofer Peerless de 6.5 pulgadas y tweeters de 2.5 pulgadas, ambos diseñados por especialistas en audio de gama alta.

woofer Peerless de 6.5 pulgadas y tweeters de 2.5 pulgadas, ambos diseñados por especialistas en audio de gama alta. Batería: removible, hasta 12 horas de reproducción continua, ampliable a 24 horas con una segunda batería (vendida por separado).

removible, hasta 12 horas de reproducción continua, ampliable a 24 horas con una segunda batería (vendida por separado). Conectividad: Bluetooth con tecnología Auracast para enlazar múltiples dispositivos compatibles.

Bluetooth con tecnología Auracast para enlazar múltiples dispositivos compatibles. Resistencia: certificación IPX4 contra salpicaduras de agua, con tapa protectora.

certificación IPX4 contra salpicaduras de agua, con tapa protectora. Funciones de fiesta: modo karaoke con entrada para micrófono o guitarra, perillas físicas para control independiente de volumen.

modo karaoke con entrada para micrófono o guitarra, perillas físicas para control independiente de volumen. Modo DJ: efectos de mezcla y voz controlables desde la aplicación LG ThinQ (compatible con Android 6+ e iOS 10+).

efectos de mezcla y voz controlables desde la aplicación (compatible con Android 6+ e iOS 10+). Iluminación: doble barra LED multicolor sincronizada con la música, con análisis por IA que ajusta los efectos según el género musical.

doble barra LED multicolor sincronizada con la música, con análisis por IA que ajusta los efectos según el género musical. Space Calibration: función de IA que ajusta automáticamente la salida de sonido según el tamaño y la distribución del espacio.

función de IA que ajusta automáticamente la salida de sonido según el tamaño y la distribución del espacio. Modos de sonido por IA: ritmo, melodía, voz, con selección manual o automática basada en análisis del audio.

ritmo, melodía, voz, con selección manual o automática basada en análisis del audio. Diseño: asa de transporte integrada, peso de 6.5 kg.

El argumento clave: centro de fiesta portátil con sello will.i.am

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no es solo el descuento, sino el posicionamiento del producto como centro de fiesta portátil completo. A diferencia de bocinas Bluetooth estándar, la XBoom Stage 301 reúne en un solo equipo cuatro funciones que normalmente requieren accesorios separados: amplificador para karaoke (con entrada de micrófono), mesa básica de DJ (con efectos vía app), sistema de iluminación rítmica (LED multicolor sincronizado por IA) y bocina portátil con autonomía de jornada larga (hasta 24 horas con segunda batería). La certificación IPX4 permite además usarla en eventos al aire libre con salpicaduras controladas, como reuniones de piscina o terrazas.

El sello de will.i.am —nueve veces ganador del Grammy y figura central en la cultura pop del último cuarto de siglo— funciona como argumento de venta diferenciado dentro del segmento. La colaboración no es solo cosmética: incluye la calibración Signature Sound del equipo, los sonidos del sistema (encendido, conexión Bluetooth, ajuste de volumen) y la afinación general del balance tonal hacia un perfil “potente y audaz”, según la propia documentación de LG.

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Incluye un año de garantía directa con LG México.

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