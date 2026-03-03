Google lanza nueva app exclusiva para los Pixel que podría reemplazar directamente a Shazam

Google presentó una nueva aplicación exclusiva para sus teléfonos Pixel que generó debate en el mercado musical digital. Se trata de Google Pixel Now Playing, herramienta que identifica canciones que suenan en el entorno y que ahora puede descargarse desde la Play Store tras el March Pixel Drop 2026.

De acuerdo con el comunicado de Google, la función ya existía en los Pixel, pero estaba integrada en el sistema. Con esta actualización, Google la convierte en app independiente para facilitar el acceso al historial musical y ampliar funciones. Aunque algunos especulan sobre un reto a Shazam, Spotify y YouTube Music, las empresas no planean competir en streaming.

Google lanza una nueva aplicación exclusiva para Pixel

Google integró Now Playing en sus dispositivos desde hace años. La novedad es su independencia como aplicación dedicada.

Este movimiento fortalece el ecosistema Pixel y ofrece mayor control al usuario. Refuerza la estrategia de diferenciación frente a otros Android.

¿Qué ofrece la nueva app Now Playing?

La app permite consultar el historial de canciones detectadas con datos como título, artista y hora aproximada. Incluye búsqueda manual y opción para marcar favoritas:



Historial detallado

Búsqueda activa

Acceso directo a Spotify o YouTube Music

Reconocimiento sin internet

Funciona con base de datos local, lo que mejora privacidad y velocidad.

¿Es exclusiva para Pixel?

Sí. Está disponible para modelos compatibles desde Pixel 6 en adelante. Su despliegue se amplió con el Feature Drop de marzo.

La exclusividad fortalece la identidad de la marca y agrega valor frente a competidores Android.

¿Buscaba Google "destronar" a Spotify?

No existen señales oficiales de que Google busque reemplazar Spotify. Now Playing no reproduce música ni ofrece suscripción.

Google concentra su estrategia musical en YouTube Music. Esta app cumple un rol complementario:



Identificar y organizar descubrimientos sonoros

¿Qué dice Google?

El anuncio forma parte del blog oficial sobre el March 2026 Pixel Drop. Google destacó que Now Playing ahora es una aplicación independiente para rastrear historial musical.

La app se encuentra en la Play Store bajo el paquete com.google.android.apps.pixel.nowplaying. Los usuarios pueden descargarla o actualizar su equipo compatible.