Google Pixel 9 Pro XL resistente al agua y con cámara trasera triple tiene descuento del 47%

Google Pixel 9 Pro XL llegó a Mercado Libre con su elegante color obsidiana y un impresionante descuento del 47%, que lo hizo pasar de 34 mil 482.75 pesos a tan solo 18 mil 095 pesos, lo que lo hace una oferta imperdible para los que siempre quieren tener la mejor tecnología.

Pero su increíble descuento no es lo único que llama la atención, sino que se permiten pagos cómodos de hasta 15 meses sin intereses de mil 206 pesos.

¿Por qué es la compra inteligente de la temporada?

Invertir en el Pixel 9 Pro XL no es solo adquirir un teléfono, es asegurar una experiencia de usuario fluida y futurista, ya que cuenta con Gemini, la inteligencia artificial avanzada de Google, que optimiza desde la redacción de mensajes hasta la edición fotográfica profesional.

Además, es un dispositivo desbloqueado y compatible con redes 5G. Su equilibrio entre Android puro y un diseño premium en color negro lo convierte en la herramienta definitiva para quienes buscan estatus y funcionalidad.

Características del Google Pixel 9 Pro XL

El celular tiene 16 GB de memoria RAM

Imponente pantalla de 6.8 pulgadas

Sistema de cámara trasera triple

Cámara delantera de 42 Mpx

Batería de 5.06 Ah con autonomía de 24 horas y resistencia al agua

¿Cómo comprar el Google Pixel 9 Pro XL?

La compra se realiza a través del portal de Mercado Libre , solo debes seleccionar la capacidad de 128 GB en el selector de memoria, añadirlo a tu carrito y elegir tu método de pago preferido, ya sea con tarjeta de crédito para aprovechar las mensualidades o mediante Mercado Pago.

