Bodega Aurrera remata la pantalla Samsung QLED Q7F5 de 65 pulgadas con Vision AI y procesador Q4 AI

Pantalla 65 pulgadas Samsung QLED 4K en Bodega Aurrera El producto tiene un ahorro directo de $2,947. (Bodega Aurrera)

Bodega Aurrera sumó a su catálogo de pantallas grandes una de las ofertas más relevantes del mes en gama media-alta Samsung. La Smart TV Samsung QLED 4K Q7F5 de 65 pulgadas —modelo 2025 con Vision AI— pasó de $19,646 a $16,699 pesos, lo que representa un ahorro directo de $2,947 pesos y equivale al 15% de descuento sobre el precio de catálogo. La oferta marca un salto importante dentro del portafolio de pantallas Samsung disponibles en el retailer: hasta ahora, la línea Crystal UHD dominaba las rebajas recientes, mientras la línea QLED —con tecnología de puntos cuánticos— se mantenía con descuentos más conservadores.

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El esquema de pagos contempla hasta 15 meses sin intereses de $1,113.27 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de Bodega Aurrera: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece el modelo Q7F5 frente a la línea Crystal UHD

El Samsung QLED Q7F5 es el modelo de entrada a la familia QLED 2025 de Samsung en formato 65 pulgadas. La diferencia técnica frente a la línea Crystal UHD —cubierta recientemente en el mismo retailer— se concentra en tres áreas: tecnología de panel, procesador y suite de inteligencia artificial. Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial del producto:

Pantalla: QLED 4K UHD de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot y volumen de color 100%.

QLED 4K UHD de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot y volumen de color 100%. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: Q4 AI Gen 2 con upscaling 4K AI, que escala contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K mediante procesamiento por inteligencia artificial.

Q4 AI Gen 2 con upscaling 4K AI, que escala contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K mediante procesamiento por inteligencia artificial. Suite de IA: Vision AI con Auto HDR Remastering, Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real) y Click to Search.

Vision AI con Auto HDR Remastering, Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real) y Click to Search. Tasa de refresco: Motion Xcelerator hasta 120 Hz para deportes y contenido en movimiento.

Motion Xcelerator hasta 120 Hz para deportes y contenido en movimiento. HDR: soporte HDR10+ para contraste y profundidad de color mejorada.

soporte HDR10+ para contraste y profundidad de color mejorada. Audio: Object Tracking Sound Lite con Adaptive Sound, que ajusta el sonido según el contenido y el ambiente del cuarto.

Object Tracking Sound Lite con Adaptive Sound, que ajusta el sonido según el contenido y el ambiente del cuarto. Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y Samsung TV Plus.

Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y Samsung TV Plus. Conectividad: WiFi 5, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings para gestionar el hogar inteligente.

WiFi 5, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings para gestionar el hogar inteligente. Gaming: Game Bar para ajuste rápido de parámetros y compatibilidad con consolas de nueva generación.

El argumento clave: salto de gama dentro de Samsung

El diferenciador más importante para quien evalúa esta oferta no es solo el descuento puntual, sino la brecha tecnológica entre Crystal UHD y QLED dentro del mismo retailer. La cobertura previa de Bodega Aurrera en pantallas Samsung de 65 pulgadas se ha concentrado en la línea Crystal UHD por debajo de los $10,000 pesos; pasar a un QLED Q7F5 implica subir el ticket a $16,699 pesos, pero acceder a tres niveles superiores: panel Quantum Dot (colores más vivos y volumen de color del 100%), procesador Q4 AI Gen 2 (más sofisticado en upscaling) y Vision AI (suite de funciones inteligentes ausente en Crystal UHD).

Para usuarios que evalúan renovar el centro de entretenimiento del hogar con la mira puesta en el Mundial 2026 —que arranca en junio en México, Estados Unidos y Canadá—, la diferencia entre Crystal UHD y QLED se vuelve perceptible especialmente en transmisiones deportivas: el Motion Xcelerator a 120 Hz y el procesamiento de movimiento del Q4 AI reducen el efecto borroso en jugadas rápidas.

Para quién es esta oferta en Bodega Aurrera

El Samsung QLED Q7F5 en Bodega Aurrera está pensado para hogares que buscan una pantalla grande sin entrar al rango premium de Neo QLED u OLED, y para usuarios que valoran las funciones de inteligencia artificial integradas como gancho diferencial. Compite directamente con el TCL QLED 4K de 65″ en el mismo retailer ($10,499 pesos tras rebaja del 15% del 12 de mayo) y el Hisense U7 QLED en otros canales. El argumento Samsung se sostiene en el ecosistema (SmartThings, integración con Galaxy) y en la suite Vision AI, no en el precio.

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera, con cobertura nacional. Por las dimensiones del empaque (más de 1.45 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega o considerar la opción de recoger en sucursal.

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