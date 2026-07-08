Walmart remata el juego COMOWARE de herramientas de 120 piezas con taladro inalámbrico de 20 voltios para reparaciones en el hogar

El Juego de herramientas COMOWARE de 120 piezas con taladro inalámbrico de 20 voltios —kit completo COMOWARE, marca americana especializada en herramientas accesibles para bricolaje y reparaciones domésticas— pasó de $2,707 a $2,379 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $328 pesos sobre el precio de catálogo.

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Walmart ofrece las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el kit COMOWARE de 120 piezas para reparaciones del hogar

El COMOWARE de 120 piezas es uno de los kits más completos del catálogo accesible de la marca americana COMOWARE y se posiciona como propuesta ideal para propietarios de casa mexicanos que buscan un juego integrado con taladro eléctrico y accesorios manuales sin la inversión típica del segmento profesional.

Juego de herramientas COMOWARE, taladro inalámbrico de 20 V en Walmart Ahorro directo de $328. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial COMOWARE y las fuentes cruzadas para el kit de 120 piezas:

Marca: COMOWARE (marca americana especializada en herramientas manuales y eléctricas accesibles para bricolaje y reparaciones domésticas).

(marca americana especializada en herramientas manuales y eléctricas accesibles para bricolaje y reparaciones domésticas). Contenido total: 120 piezas en un solo paquete con caja organizadora de plástico.

Taladro inalámbrico incluido en el kit:

Voltaje: 20 voltios (potencia suficiente para trabajos domésticos e intermedios).

(potencia suficiente para trabajos domésticos e intermedios). Batería: iones de litio de 2.0 Ah de alta capacidad para horas de trabajo prolongadas.

de alta capacidad para horas de trabajo prolongadas. Cargador: rápido con tiempo de carga de aproximadamente 2.5 horas .

rápido con tiempo de carga de aproximadamente . Portabrocas: sin llave de 3/8 pulgadas (10 mm) para cambio rápido de brocas sin herramientas adicionales.

(10 mm) para cambio rápido de brocas sin herramientas adicionales. Ajuste de par (torque): 25+1 configuraciones que permiten controlar la profundidad del tornillo o sujetador, con 1 posición dedicada exclusivamente para perforación (avanzar sobre el material sin embrague).

que permiten controlar la profundidad del tornillo o sujetador, con (avanzar sobre el material sin embrague). Torque máximo: 266 pulgadas-libras (30 N·m) para tornillos y ensamblajes domésticos estándar.

(30 N·m) para tornillos y ensamblajes domésticos estándar. Velocidades variables: 2 velocidades (0-350 RPM para atornillado con precisión y 0-1300 RPM para perforación rápida en madera y metal).

(0-350 RPM para atornillado con precisión y 0-1300 RPM para perforación rápida en madera y metal). Interruptor de avance/retroceso: integrado para atornillar o desatornillar según necesidad.

integrado para atornillar o desatornillar según necesidad. Diseño ergonómico: mango con agarre antideslizante para uso prolongado sin fatiga.

Herramientas manuales incluidas en el kit:

Destornilladores: variedad de tamaños en formato Phillips (estrella) y planos (ranura).

variedad de tamaños en formato Phillips (estrella) y planos (ranura). Alicates: múltiples tipos incluyendo punta de aguja, universales y cortadores.

múltiples tipos incluyendo punta de aguja, universales y cortadores. Martillo: de garra estándar para clavar y remover clavos.

de garra estándar para clavar y remover clavos. Cinta métrica: para mediciones precisas de proyectos.

para mediciones precisas de proyectos. Nivel de burbuja: para asegurar alineación horizontal y vertical.

para asegurar alineación horizontal y vertical. Llaves ajustables: para tuercas y sujetadores de distintos tamaños.

para tuercas y sujetadores de distintos tamaños. Brocas: múltiples brocas HSS para madera, metal y mampostería.

múltiples brocas HSS para madera, metal y mampostería. Puntas de destornillador: amplia variedad de puntas para el taladro (Phillips, planas, Torx, hexagonales).

amplia variedad de puntas para el taladro (Phillips, planas, Torx, hexagonales). Accesorios menores: cuchillo utilitario, cinta eléctrica, extensiones de broca y otros complementos para reparaciones básicas.

Uso principal y características generales:

Aplicaciones: perforación en madera + metal + plástico + mampostería ligera + ensamblaje de muebles + reemplazo de tornillos + reparaciones básicas + colgado de cuadros + fijación de estanterías + pequeños proyectos DIY.

perforación en madera + metal + plástico + mampostería ligera + ensamblaje de muebles + reemplazo de tornillos + reparaciones básicas + colgado de cuadros + fijación de estanterías + pequeños proyectos DIY. Perfil del usuario: propietario de casa principiante a intermedio, aficionado al bricolaje, usuario ocasional para reparaciones domésticas.

propietario de casa principiante a intermedio, aficionado al bricolaje, usuario ocasional para reparaciones domésticas. Caja organizadora: de plástico resistente con compartimentos para mantener las 120 piezas ordenadas y facilitar el transporte.

de plástico resistente con compartimentos para mantener las 120 piezas ordenadas y facilitar el transporte. Portabilidad: kit compacto ideal para almacenar en garage, closet de servicio o taller doméstico.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque del kit (caja de herramientas de plástico organizadora de aproximadamente 8-10 kg), la entrega es sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El kit incluye garantía estándar COMOWARE contra defectos de fabricación. El servicio postventa se gestiona a través del importador oficial COMOWARE en México o directamente con Walmart en caso de defectos detectados dentro del periodo de garantía. Al tratarse de kit con batería recargable de iones de litio, conviene seguir las recomendaciones del fabricante sobre carga (cargar completamente antes del primer uso) y almacenamiento (guardar en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor). Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del taladro y la presencia completa de las 120 piezas antes de comprometer la compra.

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