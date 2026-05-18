Walmart remata pantalla Samsung MiniLed 75 pulgadas Smart TV con 24 Meses sin Intereses

El salto del LED tradicional al Mini LED ya no exige presupuesto premium. La pantalla Samsung Mini LED M70H de 75 pulgadas, lanzamiento 2026 de la marca surcoreana, aparece esta semana en Walmart con un precio rebajado a $14,990 pesos, frente a los $19,999 pesos de su precio de lista. La diferencia, $5,009 pesos directos, equivale a un 25% de descuento sobre uno de los modelos más recientes del catálogo de Samsung en territorio mexicano.

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Lo que vuelve especialmente interesante esta operación no es solo el descuento, sino el esquema de financiamiento que acompaña: 24 mensualidades fijas de $624.58 pesos sin intereses, una de las extensiones más largas que admite el retailer del grupo Walmart para pantallas de gran formato.

Precio del Samsung Mini LED M70H 75″ en Walmart y formas de pago

El monto final que paga el cliente queda en $14,990 pesos. Sobre el método de compra, la cadena admite:

Pago de contado con tarjetas de débito, crédito o efectivo en caja de tienda.

Hasta 24 meses sin intereses de $624.58 pesos con tarjetas de crédito participantes.

pesos con tarjetas de crédito participantes. Combinación con cupones bancarios vigentes para reducir el desembolso final.

para reducir el desembolso final. Acumulación de saldo Cashi para futuras compras dentro del ecosistema Walmart.

El equipo figura como vendido y enviado directamente por Walmart, con cobertura nacional, envío a domicilio o pickup gratis en tienda. Por las dimensiones del empaque, conviene revisar el acceso del domicilio antes de programar la entrega: el televisor de 75 pulgadas supera el metro y medio de ancho una vez fuera de su caja.

Pantalla 75 pulgadas Samsung MiniLed en Walmart Se puede abonar en 24 meses sin intereses de $624.58. (Walmart)

Ficha técnica del Samsung Mini LED M70H 75″

Diseñada para reemplazar definitivamente al LED tradicional en hogares con sala amplia, esta pantalla combina retroiluminación Mini LED, procesador dedicado y la nueva interfaz One UI Tizen. Sus puntos centrales:

Pantalla : 75 pulgadas con tecnología Mini LED y retroiluminación de borde (edge-lit)

: 75 pulgadas con tecnología Mini LED y retroiluminación de borde (edge-lit) Resolución : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles)

: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles) Tipo de panel : VA LCD con tasa de refresco de 60 Hz

: VA LCD con tasa de refresco de 60 Hz Procesador de imagen : Mini LED Processor 4K con escalado por IA

: Mini LED Processor 4K con escalado por IA Alto rango dinámico : compatible con HDR10+, modo Filmmaker Mode, Color Booster y Real Depth Enhancer

: compatible con HDR10+, modo Filmmaker Mode, Color Booster y Real Depth Enhancer Sistema operativo : One UI Tizen basado en Tizen 10

: One UI Tizen basado en Tizen 10 Actualizaciones garantizadas : 7 años de actualizaciones del sistema operativo (hasta 2033)

: 7 años de actualizaciones del sistema operativo (hasta 2033) Asistentes virtuales : Bixby, Alexa integrada, Microsoft Copilot y Perplexity App

: Bixby, Alexa integrada, Microsoft Copilot y Perplexity App Vision AI Companion : análisis visual asistido por IA para contenido en pantalla

: análisis visual asistido por IA para contenido en pantalla Conectividad inalámbrica : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, AirPlay 2, Google Cast y Smart View

: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, AirPlay 2, Google Cast y Smart View Puertos físicos : 3 HDMI 2.0 con soporte 4K 60 Hz HDR, 1 USB tipo A, Ethernet y entrada RF

: 3 HDMI 2.0 con soporte 4K 60 Hz HDR, 1 USB tipo A, Ethernet y entrada RF Hub doméstico : SmartThings Hub integrado para controlar dispositivos del hogar inteligente

: SmartThings Hub integrado para controlar dispositivos del hogar inteligente Modo gaming : Auto Low Latency Mode (ALLM), HGiG, VRR (48-60 Hz), AI Soccer Mode y Samsung Gaming Hub

: Auto Low Latency Mode (ALLM), HGiG, VRR (48-60 Hz), AI Soccer Mode y Samsung Gaming Hub Cloud Gaming : compatible con Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now

: compatible con Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now Audio : compatible con Q-Symphony para sincronizar con barras de sonido Samsung

: compatible con Q-Symphony para sincronizar con barras de sonido Samsung Diseño : MetalStream Design con base Metal Feet

: MetalStream Design con base Metal Feet Seguridad : Samsung Knox Security para protección contra accesos no autorizados

: Samsung Knox Security para protección contra accesos no autorizados AI Energy Mode : gestión adaptativa de brillo y consumo eléctrico

: gestión adaptativa de brillo y consumo eléctrico Aplicaciones precargadas: Samsung TV Plus con canales en vivo gratuitos, Samsung Health

Para quien busca renovar la sala con vistas a los próximos años —el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la temporada deportiva, el contenido en streaming cada vez más exigente—, el Samsung Mini LED M70H se perfila como una compra estratégica.

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