Los perros viven en promedio entre 10 y 13 años dependiendo la raza, pero Lazare, un epagneul papillón ha superado los estándares y vivió 30 años, lo que lo convirtió en el “perro más viejo del mundo”, aquí te contamos su historia.

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Muere Lazare, el perro más viejo del mundo

Fue mediante una publicación en Facebook Ophélie Boudol dio a conocer que el perro Lazare murió el pasado 14 de mayo y ahora ya está reunido con su dueña. “Decidiste emprender tu vuelo en mis brazos para reunirte con tu dueña, quien tanto te amó y te cuidó durante todos estos años”.

Cabe recordar que la dueña de Lazare murió y el perro estuvo 10 días bajo el cuidado de SPA Annecy Marlioz, una organización protectora de animales.

¿Por qué Lazare no esta en el Récord Guinness?

La agencia verificó la edad de Lazare mediante un microchip y el Livre des Origines Français (LOF), registro oficial creado para inscribir a perros de raza en Francia. Desafortunadamente Lazare no consiguió la certificación por parte de los organizadores del Guinness World Records.

La historia de Lazare

Según información del refugio de animales, Lazare nació el 4 de diciembre de 1995 y fue adoptado por Boudol el 16 de abril de 2026. El perro padecía de artritis, tenía problemas de visión, sordera y tenía el síndrome de la lengua colgante.

Actualmente el perro que tiene el récord como el más viejo del mundo es Bluey, un ganadero australiano que vivió 29 años, y cinco meses es quien posee e Récord Guinness del mundo.

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Lazare, el pe