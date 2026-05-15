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¡Yahu! La película de Super Mario Galaxy llega al streaming y versión física

Mario, Yoshi y Bowser llegarán hasta tu casa pues la más reciente película del plomero estará disponible en streaming para que vivas la aventura desde la comodidad de tu hogar.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Super Mario Galaxy la película tuvo un exitoso estreno en el cine y ahora llegará al streaming, así lo dio a conocer Illumination Entertainment, así que ve preparando las palomitas para disfrutar de una gran aventura con Yoshi, Luigi y la princesa Peach.

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¿Dónde ver Super Mario Galaxy la película?

De acuerdo con Universal, Super Mario Galaxy la película ya esta disponible para rentar y a partir del 19 de mayo podrás verla en:

  • Primer Video
  • Apple TV
  • YouTube Movies

Super Mario Galaxy versión física

Y para quienes gustan de coleccionar cosas o son fans de Mario, se anunció que habrá una versión física de la película en formatos 4K Ultra HD y Blu-Ray que estarán disponibles a la venta el 16 de julio de 2026 y que incluirá material nunca antes visto.

Este material tendrá entrevistas con el elenco y un análisis exclusivo sobre las referencias que se dan en la película.

Cabe destacar que este largometraje basado en el videojuego logró recaudar más de 889 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en uno de los filmes más taquilleros después de la pandemia.

En esta película los personajes se adentran en una aventura espacial para salvar a Rosalina y detener los planes de Bowser Jr. en el Reino Champiñón.

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