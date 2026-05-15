Liverpool remata el celular Motorola Edge 50 Ultra, uno de los equipos mas avanzados.

Motorola es una buena marca de smartphones que destaca por ofrecer una excelente relación calidad-precio y gran durabilidad.

Si estás pensando en probrar esta marca, Liverpool tiene la oferta ideal para que lo estrenes.

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Motorola Edge 50 Ultra precio

El dispositivo, que cuenta con una pantala POLED de 6.6 pulgadas, bajó su precio de 14 mil 999 a 13 mil 899, es decir, un descuento directo de mil 100 pesos.

Además se puede adquirir con financiamiento de hasta 6 meses sin intereses, pagando mensualidades de 2 mil 316.50 pesos. Puedes conseguir la oferta aquí.

Motorola Edge 50 Ultra características

El Motorola Edge 50 Ultra es el celular insignia premium de la marca, destacando por su elegante diseño (con acabados en cuero vegano o madera), potente procesador Snapdragon 8s Gen 3, triple cámara optimizada con IA y certificación Pantone.

Pantalla: 6.7 pulgadas pOLED Super HD, tasa de refresco de 144 Hz y brillo máximo de hasta 2,500 nits.

Rendimiento: Procesador Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0.

Cámaras: Sistema trasero de triple lente (50 MP principal, 50 MP ultra gran angular y 64 MP telefoto con zoom óptico 3x) y cámara frontal de 50 MP.

Batería: 4,500 mAh con carga rápida de 125W y carga inalámbrica de 50W.

Diseño y resistencia: Certificación IP68 (resistente al polvo y al agua).

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