Walmart ofrece el Motorola Razr 60 a 6 MSI con pantalla plegable y carga rápida en 15 minutos

Walmart sumó a su catálogo de smartphones premium uno de los celulares plegables más buscados del mercado mexicano. El Motorola Razr 60 5G en su versión de 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y color blanco está disponible por $16,350 pesos, con la posibilidad de pago a meses sin intereses.

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El equipo combina diseño plegable tipo flip, doble pantalla pOLED, procesador MediaTek Dimensity 7400X y carga rápida TurboPower que permite recuperar autonomía completa en pocos minutos. Walmart lo vende como nuevo, desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país, y con cobertura nacional.

¿Cuánto cuesta el Motorola Razr 60 en Walmart?

El precio del Motorola Razr 60 de 512 GB en color blanco en Walmart quedó en $16,350 pesos. La oferta se complementa con un plan de financiamiento accesible para distribuir el gasto.

Para facilitar la compra, Walmart ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 6 meses sin intereses de $2,725.00 pesos

El plan de pagos a 6 cuotas convierte la mensualidad en una cifra contenida considerando que se trata de un plegable, lo que permite al comprador acceder al Razr 60 sin pagar el monto completo de contado. El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional, política habitual de devolución dentro de los primeros 30 días y garantía de fabricante.

Motorola Razr 60 en Walmart Motorola Razr 60 en Walmart (Walmart)

¿Cuáles son las características del Motorola Razr 60?

El Motorola Razr 60 es la apuesta más reciente de Motorola por el segmento plegable accesible, una categoría que crece en Latinoamérica conforme las marcas mejoran la durabilidad y reducen el precio de la tecnología flexible. Estas son sus especificaciones principales, según la ficha oficial del producto:

Pantalla principal : pOLED de 6.9 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz

: pOLED de 6.9 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz Pantalla externa : pOLED de 3.6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, ideal para notificaciones y uso rápido sin abrir el equipo

: pOLED de 3.6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, ideal para notificaciones y uso rápido sin abrir el equipo Procesador : MediaTek Dimensity 7400X

: MediaTek Dimensity 7400X RAM : 12 GB físicos (ampliables virtualmente con RAM Boost)

: 12 GB físicos (ampliables virtualmente con RAM Boost) Almacenamiento : 512 GB

: 512 GB Cámara trasera : doble sistema con principal de 50 MP y ultra gran angular de 13 MP

: doble sistema con principal de 50 MP y ultra gran angular de 13 MP Cámara frontal : 32 MP

: 32 MP Batería : 4,500 mAh con carga rápida TurboPower

: 4,500 mAh con carga rápida TurboPower Sistema operativo : Android 15 con tres años de actualizaciones aseguradas

: Android 15 con tres años de actualizaciones aseguradas Resistencia : certificación IP48 contra polvo y salpicaduras

: certificación IP48 contra polvo y salpicaduras Conectividad: 5G, WiFi, Bluetooth, NFC

¿Por qué el formato plegable marca la diferencia?

El Motorola Razr 60 integra dos ventajas concretas frente a un celular tradicional, especialmente útiles para usuarios que buscan diferenciación visual y portabilidad:

Diseño compacto al cerrarlo: el formato tipo flip permite guardar el equipo en bolsillos pequeños o bolsos compactos, una ventaja que un celular de 6.9 pulgadas tradicional no ofrece Doble pantalla con utilidad real: la pantalla externa de 3.6 pulgadas permite ver mensajes, contestar llamadas y revisar notificaciones sin abrir el equipo, lo que reduce la fatiga del uso diario Carga rápida TurboPower: el sistema permite recuperar autonomía significativa en pocos minutos, lo que resulta especialmente útil para usuarios que cargan el equipo en pausas cortas

Con esta combinación de diseño plegable, doble pantalla y plan de pagos accesible, el Motorola Razr 60 se posiciona en Walmart como una de las opciones más equilibradas para usuarios que buscan entrar al segmento plegable sin pagar el precio de los modelos Ultra, ni desembolsar de contado el monto total.

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