Colapsa grúa en construcción frente a Parque Delta en colonia Roma Sur, CDMX

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que trabajaban en un accidente en el colapsó una grúa en la colonia Roma Sur, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de CDMX.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la grúa cayó en el predio ubicado en la esquina de Avenida Cuauhtémoc y Viaducto, cerca de la plaza comercial Parque Delta.

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🏗️⚠️Una grúa colapsó en un predio donde se construye un edificio en la esquina de Avenida Cuauhtémoc y Viaducto



📹: José Luis Segura pic.twitter.com/ZbnkrwzmkY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 15, 2026

Personal de la secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX dijo que tomó conocimiento de cuatro personas que resultaron lesionadas de la grúa tipo torre.

Asisten a heridos tras colapso de grúa en CDMX

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y paramédicos de varias corporaciones acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios.

Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Personal de Protección Civil y de la SSC acordonaron la zona para permitir las labores de rescate y evitar riesgos a transeúntes. Inspectores de la alcaldía ya se encuentran en el lugar para verificar si la obra contaba con los permisos y medidas de seguridad correspondientes.

La circulación en Avenida Cuauhtémoc con dirección al sur y carriles laterales de Viaducto presentan afectaciones viales. Autoridades piden a los automovilistas tomar vías alternas.