El Hantavirus es una infección viral que puede ser mortal y es transmitida a los humanos a través de la orina, heces o saliva de los roedores y debido a que han aumentado los casos, expertos han revelado si las mascotas pueden ser transmisoras y aquí te compartimos los detalles.

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¿Los perros y gatos transmiten el Hantavirus?

En una entrevista para el sitio Gaceta de Salud, Francisco Ruiz Fons, veterinario e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) reveló que las mascotas como perros y gatos no transmiten el virus directamente a las personas.

Según el experto, solo podría haber un contagio si un gato o perro tiene contacto con un roedor infectado y lo lleva a casa. Aunque es importante considerar que el Hantavirus se asocia a roedores silvestres es decir que viven en comunidades rurales, zonas boscosas, cabañas, bodegas y establos.

¿Cómo reducir el riesgo de contagio?

Algunas de las recomendaciones para prevenir son:

Evitar la acumulación de basura que atrae ratones y ratas

Sellar los accesos para evitar que estos animales entren

Para recoger el excremento de ratón se debe usar cubrebocas y guantes y evitar sacudir o barrerlo para que no levante partículas

Si tu perro o gato caza ratones o entran en contacto con madrigueras y terrenos infestados lo mejor es reforzar la limpieza, vacunación y llevarlo a revisión veterinaria.

Algunos de los síntomas iniciales de Hantavirus son: fiebre, dolor muscular, cansancio intenso, escalofríos, dolor de cabeza, tos, dificultad respiratoria.

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