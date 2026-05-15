Walmart remata la pantalla LG QNED de 75 pulgadas a 24 MSI con webOS y optimizador de juegos

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más atractivas del mes para quienes buscan una pantalla de gran formato con tecnología QNED y plataforma webOS de última generación. La pantalla LG QNED73 AI 4K Smart TV 2025 de 75 pulgadas bajó de $18,599 a $14,990 pesos, un ahorro directo de $3,609 que representa el 19% sobre el precio de catálogo, una rebaja relevante para un televisor con procesador alpha 5 AI Gen8 y modo Gaming Optimizer integrado.

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La rebaja se complementa con uno de los planes de financiamiento más extendidos del retail mexicano para pantallas de gran formato: 24 meses sin intereses con pagos de $624.58 pesos, que coloca el costo mensual en un rango cómodo y permite repartir el gasto a lo largo de dos años sin afectar el flujo mensual del hogar.

¿Cuánto cuesta la pantalla LG QNED de 75 pulgadas en Walmart?

El precio final de la pantalla LG QNED73 de 75 pulgadas en Walmart quedó en $14,990 pesos, frente a un precio original de $18,599 pesos. La diferencia representa $3,609 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 19%, una de las rebajas más interesantes del mes en pantallas QNED de gran formato del modelo 2025 bajo los 15 mil pesos.

Para facilitar la compra, Walmart ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 24 meses sin intereses de $624.58 pesos

El producto se vende y envía directamente por Walmart, con cobertura nacional. La cadena permite además complementar la compra con su esquema Cashi (monedero electrónico) y con cupones bancarios que pueden combinarse con la oferta para reducir aún más el precio final, una práctica habitual del retailer dentro de su estrategia de retail digital. Por el tamaño del empaque (más de 1.65 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega.

TV LG 75 Pulgadas QNED en Walmart El televisor tiene un ahorro directo de $3,609 que representa el 19% de descuento. (Walmart)

¿Cuáles son las características de la pantalla LG QNED de 75 pulgadas?

La pantalla LG QNED73 forma parte de la generación 2025 de Smart TVs con inteligencia artificial de la marca surcoreana, una serie diseñada para entregar colores precisos y un nivel de procesamiento superior gracias al chip alpha 5 AI Gen8. Estas son sus especificaciones principales:

Tamaño de pantalla : 75 pulgadas con diseño de marcos delgados

: 75 pulgadas con diseño de marcos delgados Resolución : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles)

: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles) Tecnología de pantalla : QNED con Dynamic QNED Color para amplia gama cromática

: QNED con Dynamic QNED Color para amplia gama cromática Procesador : alpha 5 AI 4K Gen8 con procesamiento de imagen y sonido por IA

: alpha 5 AI 4K Gen8 con procesamiento de imagen y sonido por IA Alto rango dinámico : compatible con HDR10 y HLG para mejor contraste

: compatible con HDR10 y HLG para mejor contraste Sistema operativo : webOS 25 con programa Re:New (hasta 4 actualizaciones en 5 años)

: webOS 25 con programa Re:New (hasta 4 actualizaciones en 5 años) Asistente inteligente : AI Voice ID con reconocimiento de voz único por usuario

: AI Voice ID con reconocimiento de voz único por usuario Control remoto : AI Magic Remote con botón AI, sensor de movimiento y comandos de voz

: AI Magic Remote con botón AI, sensor de movimiento y comandos de voz Aplicaciones : acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix y más

: acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix y más Audio : procesamiento AI Sound con virtualización de sonido envolvente

: procesamiento AI Sound con virtualización de sonido envolvente Modo gaming : Game Optimizer con compatibilidad ALLM (modo automático de baja latencia)

: Game Optimizer con compatibilidad ALLM (modo automático de baja latencia) Funciones de IA : AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Chatbot, AI Search

: AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Chatbot, AI Search Reconocimiento facial y de voz : personalización automática por usuario

: personalización automática por usuario Conectividad : múltiples puertos HDMI, USB, WiFi y Bluetooth integrados

: múltiples puertos HDMI, USB, WiFi y Bluetooth integrados Seguridad : webOS galardonado con el premio CES Innovation Award 2025 en ciberseguridad

: webOS galardonado con el premio CES Innovation Award 2025 en ciberseguridad Compatibilidad: AirPlay, screen mirroring y conexión con barras de sonido LG

¿Por qué es una buena opción para renovar la sala?

Tres argumentos prácticos hacen de esta pantalla una opción razonable para quienes buscan actualizar su centro de entretenimiento:

24 meses sin intereses por menos de $625 al mes: el plan de financiamiento extendido es uno de los más generosos del retail mexicano para una pantalla de 75 pulgadas. Permite incorporar el televisor al presupuesto familiar sin un golpe único, una fórmula ideal para quienes vienen de gastos importantes y buscan una compra grande sin sacrificar liquidez Game Optimizer y webOS 25 con IA: la combinación del modo gaming con ALLM (baja latencia automática) y la plataforma webOS 25 con inteligencia artificial integrada coloca al equipo a la altura de modelos premium de competidores. Ideal para gamers que conectan PS5, Xbox Series X o PC, y para usuarios que aprovechan funciones de IA como búsqueda por voz o reconocimiento facial QNED con procesador alpha 5 AI Gen8 por debajo de los 15 mil pesos: la tecnología QNED de LG combina lo mejor del LED tradicional con nanocristales para colores más vibrantes, y conseguir 75 pulgadas con el chip alpha 5 AI Gen8 a este precio representa una ventaja real frente a competidores directos en la misma categoría

Con este descuento aplicado, la pantalla LG QNED73 AI 4K Smart TV 2025 de 75 pulgadas se posiciona en Walmart como una de las mejores opciones para renovar el centro de entretenimiento del hogar en mayo, especialmente para familias que buscan combinar tamaño extra grande, tecnología QNED de última generación y funciones avanzadas de inteligencia artificial.

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